如何预防新型冠状病毒？钟南山等专家支招

近期，湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至1月20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例；疑似病例7例。目前疫情防控情况如何？专家如何进行解读？

以下为国家卫健委专家组组长钟南山接受央视《新闻1+1》栏目采访、北京大学医学部免疫学教授王月丹接受新京报采访整理内容：

钟南山：根据目前的资料，新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人

在广东有2个病例，没去过武汉，但家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，现在可以说，肯定的，有人传人现象。

新型冠状病毒是否会重复SARS疫情？

钟南山：全民提高警惕，不会重复17年前的SARS疫情

钟南山院士指出，现在要提高警惕，全民、领导、政府、医务人员，包括媒体，属地的领导要负起责任，我们有信心能够控制新型冠状病毒。钟南山表示，这次用两周定位了新型冠状病毒，再加上我们有很好的监控以及隔离制度，相们疫情不会像17年前SARS造成的社会影响以及经济损害。

针对如何预防新型冠状病毒？钟南山提醒：

1.近期尽量避免前往武汉；

2.如果有发热等不适症状需要立即到医院查看；、

3.随时佩戴口罩，但不一定必须是N95口罩。

钟南山：当前防控最有效的办法就是早发现、早诊断、早治疗、早隔离

钟南山院士指出，早发现、早诊断、还有治疗和隔离，这是最有效的，最原始的防控办法。对已经确诊的病人进行有效隔离，减少接触是极为重要的，从公共卫生的角度来说是最重要的。

钟南山：防治的关键是防止出现超级传播

国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床研究专家钟南山表示，武汉减少输出是非常重要的一个方面，武汉会有很严格的筛查检测措施，特别是体温检测，体温高的不建议离开武汉。预防和控制最有效的方法是早发现早治疗，确诊病例的隔离治疗非常重要，这个冠状病毒没有特效药，但是现在正在进行一些动物试验观察，科学研究要跟上。春节期间，估计得病的人数还会有增加，要防止传播，防止出现超级传播者。

北京大学医学部免疫学教授王月丹在接受新京报记者采访时表示，近期出现确诊病例陡然增加情况，说明这种新型冠状病毒已经不属于有限传染阶段：“此前武汉卫健委通报中提到人传人没有明显证据，后来说有限传染，现在突然出现136名确诊病例。再说有限传染可能很难解释，所以说人传人的可能性还是非常大。”

王月丹深耕免疫学多年，2003年SARS疫情时，曾参与免疫研究。

王月丹表示：“从现在来看对传染来源和传播途径还不清楚，可能很难比较。我们只能按照对待SARS的经验来防控。当下最紧迫的是，第一，找到携带新型冠状病毒的动物；第二，尽快研发出抗体的检测试剂，快速对疑似病例和其密切接触者做病理检测，确定感染来源和感染范围。”

王月丹认为现在还是处于传染病爆发前期，需要密切观察的阶段：“SARS死亡率在10%左右，目前新型冠状病毒致死率没那么高。但可能跟救治手段也有关系，现在救治手段比SARS时高。如果能快速找到传染源，就能够更有针对性的治疗，死亡率会大大降低。”

对于新型冠状病毒感染的防控，王月丹表示，一是对疑似感染者进行隔离，尽快确诊，对密切接触者进行医学观察。国内外大部分确诊病例的共同特点是到过武汉。同时，他也建议到过武汉的人尽量减少外出，如果有疑似症状，应该尽快就医。并且在就医时应该告诉医生，近期到过武汉。