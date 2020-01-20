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美律师事务所对趣店展开调查，或违反联邦证券法

2020/1/20 23:12:50来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间1月20日晚间消息，据国外媒体报道，美国律师事务所Bronstein，Gewirtz & Grossman，LLC今日宣布，已代表趣店股东对趣店展开调查，以评估该公司是否违反了美国证券法。

趣店上周四宣布，公司已撤回2019财年指导性业绩预期，另外在短期内将不再提供未来季度的指导性业绩预期，主要因为近期的监管和运营环境存在不确定性。

与此同时，趣店还宣布，公司董事会批准了一项新的股票回购计划。根据该计划，趣店在未来30个月内最多将回购价值5亿美元的美国存托股（ADS），每股相当于一股A类普通股。

趣店称，2019年第四季度，中国在线消费者金融行业受到几项监管动态的影响，包括对收贷行为的进一步限制，更严格的用户数据隐私规则，以及对P2P借贷平台有序退出P2P业务的要求。

作为当前环境下的一项预防措施，趣店采取了保守审慎的策略，来减少贷款额，并暂停了信用试验计划。受该消息影响，趣店股价一度大幅下挫。

Bronstein，Gewirtz & Grossman，LLC表示，此次调查旨在评估趣店及其某些高管和董事是否违反了联邦证券法。Bronstein，Gewirtz & Grossman，LLC还鼓励趣店股票的投资者访问其网站获取更多信息并协助调查

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关键词：趣店

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