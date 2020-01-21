马斯克的飞船爆炸了，他说这任务非常完美

在SpaceX利用猎鹰9号运载火箭成功发射第三批星链卫星后，马斯克决绝地终结了火箭连射57次不败的世界纪录。

北京时间2020年1月19日23时30分，又一艘猎鹰9号「四手火箭」在肯尼迪航天中心发射升空。2分钟后，这枚时速超过1600公里的火箭在高空中突然爆炸，场面既壮观又惊骇。

这不是一次意外事故，反倒是马斯克的「疯狂」让SpaceX又一次取得了里程碑式的突破。

对于这次「自爆」，SpaceX进行了提前公告，并作为开年大戏高调地在平台实况直播。因此几乎没有人因为火箭的惨烈失事表现出不适或消极反应。或许，很多人在已知情况下，想尽可能地让火箭炸得稀碎。

航天工程历来追求万无一失，况且猎鹰9号的单次发射成本为4300万美元左右，折合人民币近3亿元，马斯克为什么会有预谋、有计划、有组织，且不惜重金地上演这场「凌空爆炸」呢？

实际上，这要从它和NASA的合作说起。

和NASA深度绑定

了解SpaceX的人清楚，马斯克的太空梦，绝非局限于让人类穿越大气层，近距离地观察日月星辰这么短视。从猎鹰一号火箭开始，他所做的一切都是通过航天器的研发，直接或间接地完成殖民火星的目标。

2016年9月，马斯克在国际宇航大会上首次公布了火星殖民的详细计划。随后，他在2017年又提出了10年后首飞，单次运载10万人的构想。

而承载这一切的，是一套「星际运输系统」（Interplanetary Transport System），核心部分是可重复利用的「火箭+宇宙飞船」组合体。

直到2019年9月，SpaceX的新飞船Starship头一次亮相，标志其火星殖民计划beta1.0正式启动。

殖民火星不等同于登陆火星，星际飞行只是第一步，后续包括火星地球化改造和火星城市的建设。

这三项成本叠加在一起，在30年内理论上需要1000亿美元到10万亿美元的火星城市建设费用，系人类历史上成本投入最高昂的建筑项目，没有之一，相当于眼下整个全球经济价值的八分之一。

要知道，SpaceX通过火箭发射赚取的收入，每年维持在20亿到25亿美元之间。相比万亿建设费，这笔巨资显得微不足道。即便如此，马斯克从不是因为烧钱就喊停的人。但「钱从哪来」，无疑是悬在马斯克心头上的达摩克利斯之剑。

回顾过往，忠实合作伙伴NASA的不离不弃，曾帮助SpaceX在穷困潦倒之时披荆斩棘。如此宏大的宇宙级项目，除了自我造血之外，免不了要背靠NASA这一强大后台。

SpaceX和NASA最重要的合作之一，就是将后者的宇航员送入太空。为此，SpaceX帮助NASA开发了用于宇航员往返于伙计空间站的飞船「天龙号」（Crew Dragon）。

2019年3月2日，SpaceX利用猎鹰9号把「天龙号」送入太空，顺利地完成了由国际空间站分离、重新返回大气层、落入大西洋的任务「三部曲」。尽管这次执行的是不载人试飞任务，但其标志着继2011年航天飞机黯然退役后，经过8年的漫长空档期，美国恢复了将人类送入太空的能力。

就在捷报发出后的一个多月，「天龙号」飞船在4月20日发动机试车时发生了爆炸，整艘飞船报废令人咋舌。

而数月缄默期的SpaceX在7月16日公布了飞船爆炸的调查结果。原定不早于7月25日进行代号为「验证」2的载人试飞，也因为这次事故一再推迟。显然，「天龙号」的稳定性让NASA重新评估了短期宇航员上天计划的方案可行性。

马斯克没有因此颓丧，SpaceX力挽狂澜，经过排查找出故障原因并做了优化之后，在2019年11月再次进行了地面静态点火测试，并取得了成功。

载人航天前的终极试验

可以看出，SpaceX不想因为那次试车失败，扰乱并推迟载人航天的整个节奏和发射时间。在美国时间当地上午10时30分，SpaceX以猎鹰9号发射爆炸为故事情节，向NASA和太空迷们示范了宇航员如何在事故中，利用这套逃逸系统金蝉脱壳。

现场直播中，在火箭升空后的1分24秒，龙飞船装配的8个推进器同时点火，让飞船以弹射的方式迅速脱离了火箭，速度达到了音速两倍以上。紧接着，猎鹰九号向下坠落的过程中，按原计划粉碎性爆炸。

而太空舱内的宇航员则用两个带有传感器的假人代替，在推进器和飞船脱离后，搜救队最终在大西洋的目标海域找到了太空舱的位置。上天入地的全部过程共计9分02秒，相关数据也被记录下来，为接下来研究这一行为会对人体造成哪些影响提供实际帮助。

本次「自爆」的SpaceX是一枚四手火箭，此前已经执行过三次飞行任务，编号为B1046.4。由于这次发射并不入轨，是一次亚轨道飞行，因此只有一级火箭起到了作用，二级火箭没有装配发动机，因此发射成本略低于以往。但为了模拟真实载人飞行情况，里面还是加注了燃料。

据了解，这种逃逸测试的专业名称叫做「In-Flight Abort Test」，另一种对应的测试称为「Pad Abort Test」，前者是在空中进行，后者是在地面上进行的紧急逃逸实验。早在2015年，SpaceX就通过载人龙飞船成功进行了地面类型的逃逸试验。

而本次成功进行的飞行逃逸试验，能够全面检验整个系统，为2020年首次载人飞行扫清了道路。这并非SpaceX为了刻意安抚NASA，临时执行的计划，而是早早被写进了计划表中。

马斯克在测试后的新闻发布会上说：「总的来说，这到目前为止是一项完美的任务。」倘若一切顺利，这会是正式载人任务前的最后一项测试。

NASA宇航员最后一次从美国发射升空是2011年7月8日，当时亚特兰蒂斯号航天飞机在其从佛罗里达出发的最后一次飞行中爆炸。此后，NASA一直乘坐的是俄罗斯联盟号火箭，美国不得不向俄罗斯支付单个座位超过8600万美元的高昂价格。

通过这次空中逃逸模拟，SpaceX能够向外界展示飞船在关键安全系统发挥的作用。或将促使NASA重新将宇航员送入国际空间站的决定。毕竟，美国急切期望恢复载人航天能力，而这一殷切期盼化为现实，最快可能在今年上半年达成。