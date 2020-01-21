黄章“退出”原来是虚惊一场！魅族未来何去何从?

过去几年，魅族一直处于舆论的漩涡中，业绩衰退、裁员、高管出走……曾经叱咤手机市场的魅族处境堪忧。然而，最近又有消息称，魅族科技创始人、董事长黄章（真名黄秀章）已经退出了魅族科技股东行列，这让魅族再度成为舆论关注的焦点。

“被退出”，黄章发动态亲自辟谣！

近日，有网友在天眼查发现，1月16日魅族科技有限公司发生股权变更，其中除了一些公司发生股权变动之外，比较突出的一条是创始人黄章退出股东行列。一石激起千层浪，消息一出“煤油”(魅族粉丝称呼)瞬间就炸了锅。

随后，魅族相关人士对此回应称“目前在做数据迁移，出现了错误，正在沟通修改中”。经过国家企业信息公示系统（广东）网站查询显示，魅族科技的法人依旧是黄秀章。

1月19日，黄章本人在魅族社区发声，称“我和魅族同在，和魅友同在~祝魅友新春快乐！”此时距离他在魅族社区的上一次发言已过去半年，此次现身无疑正面回应了“退出”一说。

竞合博弈加剧，魅族逐渐边缘化

魅族有着辉煌的过去。

2003年，以MP3播放器起家的魅族，创下10亿元人民币的年销售额；2009年，魅族抓住了手机市场由功能机到智能机的过渡期，一款魅族M8在两个月内创下10万台销量，5个月内销售额突破了5亿元；2016年应该是魅族的鼎盛时期，手机出货量达到2200万台，声量一度与小米齐名。

然而，在经历短暂的高光时刻后，魅族陷入重重危机。

有数据显示，2017年魅族的出货量为1630万台，2018年魅族的出货量约800万台。业绩的持续低迷和下滑，迫使黄章在2017年选择重新出山，并进行一系列变革。为解决魅族品牌存在的混乱状况，黄章对魅族已经进行了两次组织架构调整，旗下魅族、魅蓝分拆后又于2018年合并，但这并未让魅族走出困境，反而因人事调整引发高管内斗。

2019年7月18日，魅族科技高级副总裁李楠宣布离职。再早之前，魅族科技高级副总裁杨颜、原总裁白永祥也离开了主要管理层的岗位。至此,魅族三剑客白永祥、李楠、杨颜全部退出了魅族的管理层。

“如果可以选择，我不想做大股东，太累。”

魅族创始人黄章曾在魅族论坛上写下这样一声叹息，想必与魅族近年来的颓势以及频繁的人事变动脱不开干系。

全球科技行业权威调研机构Canalys公布的最新数据显示，中国智能手机市场在今年第三季度出货量为9780万台。其中，华为以41.5%的市场份额位居第一，并与头部厂商vivo、OPPO和小米合力拿下了84.8%的市场份额，而魅族只能归到others行列。

5G淘汰赛开始，未来破局or出局

每代通信网络的更迭换代都将导致手机行业的重新洗牌，而5G到来，必将会对智能手机的市场造成巨大的影响。有机构预测，2020~2022年将是5G换机高峰期，预计国内5G用户渗透率将从10%提升到60%左右，手机企业在5G换机战场上将展开更为激烈的厮杀，这在5G手机价格上已经有所体现。

为了在日后的5G换机潮中抢得先机，头部手机厂商争相推出价格更低的5G手机。自去年6月5G商用启动以来，5G手机价格已从最初的五六千元，一路下探到三四千元，到了12月份，小米Redmi K30让5G手机的定价首次低于了2000元。

正所谓神仙打架凡人遭殃。对于还没有“解锁”5G的魅族而言，2020年势必将面临更为严峻的生存考验。首先，魅族要分得5G市场这杯羹，5G芯片是绕不过去的坎。众所周知，安卓手机阵营离不开高通芯片，5G初期，高通5G芯片产能有限，有实力的厂商才能够优先拿到芯片，推出5G手机。供应链话语权较弱，或许是魅族没能首批推出5G手机的原因之一。

虽然魅族已经官宣，首款5G手机魅族17将于今年三月推出，新机搭载骁龙865处理器。当然，能够搭载骁龙865，对于进击高端市场的魅族无疑是一个加分项，但这不会成为手机厂商的核心竞争力，更不是差异化的优势。诸如拍照、快充、屏幕等技术，这需要技术积累。尤其是拍照，对技术的要求更高，需要软硬件及算法的不断完善。所以，5G手机拼的仍然是综合实力，魅族17如果没有更多差异化的技术体现，仅靠5G扭转销量下滑的局面，显然是行不通的。

魅族目前所面临的问题，也不仅仅是产品乏新这么简单。高管团队频繁变动、资金短缺、人才流失、产品销量大跌等重压下，2020年的魅族当务之急依然是“活着”不被出局。

事实上，面临生存困境的不仅是魅族，金立手机、锤子手机、索尼等一批中小手机品牌步履维艰。赛诺资深分析师李刚曾对媒体表示，5G并非是所有手机厂商的机会，5G手机的红利属于那些有较强研发能力和充足现金流的品牌，“百花齐放，难以再现”。