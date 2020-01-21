5G的2019成绩单

近几年，关于5G的一举一动都能瞬间引起讨论的热潮，尤其是在被称为5G元年的2019年，只要是关于5G的消息，不论是5G手机、5G网络亦或者5G应用等更是一波一波的被推上话题高峰。2019年转眼已过，2020年已然到来，目前，国内5G究竟进展到了什么程度？

1月20日上午，在国务院新闻办公室举办的新闻发布会上，苗圩指出，2019年5G基础设施建设和应用力度加大，截至2019年底全国共建成5G基站超13万个。5G商用产品逐渐丰富，截至2019年底已有35款手机终端获得入网许可，国内市场5G手机出货量超过1377万部，国产5G手机芯片投入商用。

此外，超高清视频、AR/VR、智能网联汽车等消费领域5G应用也取得积极成效，工业互联网、医疗、能源等垂直行业或领域积极探索应用场景，已形成部分应用合作试点。

总体而言，2019年在中国，5G大规模组网已经在很多热点城市和地区完成，尤其是随着5G终端的普及，人们已经开始真真切切的感受到5G的存在。

5G手机：价格不断下降，出货量暴增

6月6日，中国发放5G牌照后，第一波5G手机如约而至。7月23日，中兴天机Axon10Pro5G版宣布在8月5日正式上市，售价4999元；7月26日，华为首款国行5G手机Mate20 X（5G）正式亮相，售价6199元。

一个月之后，vivo子品牌iQOO发布的新品iQOO Pro 5G版，价格击穿4000元档位，以3798元的起售价成为当时最实惠的5G手机。

此后，5G手机价格下限屡次刷新。

11月15日，联想旗下第一款5G手机Z6 Pro 5G版，售价仅3299元。但这个5G最低价格仅仅保持了一个月，就被Redmi K30 5G再次刷新。

12月10日，小米旗下品牌Redmi推出5G新品Redmi K30，1999元的售价再次刷新了5G手机价格下限。

随着价格的下降，5G手机的出货量也在持续增长，从最初7月份的7.2万部到目前国内市场5G手机出货量已超过1377万部。5G手机的销售量逐月呈现迅猛增长的势头，与5G手机价格下降不无关联。

从全球数据看，市场调研机构Canalys报告指出，2020年5G手机全球出货量将达到1.9亿部，占智能手机总出货量的14%，远远超过4G出货第一年（2010年）的1.3%。

在5G手机的品牌占位上，目前国内华为、vivo、小米、一加、中兴、移动、OPPO的5G手机均进入上市阶段。

除了价格和出货量，在手机厂商的助推下，各类5G应用已悄然而至。

华为畅连带来创新全场景体验，基于分布式技术，可以提供多终端之间的高清视频通话功能，在来电话时，消费者还可以选择用智能音箱来接听，而在来视频通话时，还可以选择在电视或者车机上接通。此外，华为MateBook笔记本与手机间跨设备跨系统交互，多屏协同，实现多终端的数据共享。

目前，小米已经拥有全球领先的AIoT平台，建立了完整的智能家居生态，智能手机、智能电视、智能音箱和智能手表，均可以作为AIoT平台的控制中心，AIoT平台入口的触达能力不断加强，面向“5G+AIoT”拥有独特的优势。

基于5G所提供的技术特性，vivo提出了5G网络下“一主三辅”概念，核心要素是以智慧手机为“一主”，而以AR眼镜、智能手表、智能耳机等依托5G和AI基础的可穿戴智能设备为“三辅”，形成面向未来的总体产品战略规划。

对于消费者而言，这意味着，未来他们在使用5G应用时，可以在各个设备之间来回切换，实现数据上的共享，使用起来更加方便快捷；对于厂商而言，这其实也是在为未来的万物互联打下基础。

5G基站：加强建设力度数量超13万个

尽管2019年是5G元年，但就目前而言并不是在所有地方都能感受到5G信号的存在，归其原因，主要还是国内基础设施建设的问题。不过从统计数据来看，我国针对5G网络的架设已经是高速发展的状态。

日前，工信部部长苗圩透漏，2019年5G基础设施建设和应用力度加大，截至2019年底全国共建成5G基站超13万个。

从这方面而言，我国在2019年取得的5G成效已经非常不错了，但要想满足市场的用户需求，显然还需要继续加快速度。

据了解，目前国内首批5G基站主要铺设在北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州等经济较发达城市，但在更加广泛的三四线城市与下沉市场，5G基站依然是个空白。

那么全国用上5G大概是什么时候呢，在一次活动中工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中指出，5G网络建设需要约600万基站，基站成本在1.2万亿至1.5万亿元，全国5G网络覆盖还需要6~7年时间。

不过值得一提的是，在2020年中国的5G网络将会迎来更加高速的发展，据报道，2020年5G商用城市将超340个。

5G芯片：竞争越发激烈开启“四国杀”模式

进入5G时代，5G芯片也毫无疑问的成为各大厂商争夺的高地。就目前而言，5G芯片进入“四国杀”局面。

去年9月4日，三星发布猎户座980。两天后，华为在中国与德国两地同步发布麒麟990，紧接着高通宣布，通过骁龙8系、7系和6系拓展起5G移动平台产品组合，计划规模化加速5G在2020年的全球商用进程，其中，骁龙7系5G移动平台将是集成5G功能的SoC。

11月26日，联发科抢在2019高通骁龙技术峰会前发布了旗下首款5G芯片天玑1000；12月4日，高通推出骁龙865与骁龙765G两款双模5G芯片。

业内人士分析，今年第一季度绝大多数5G新机，都将围绕这四款芯片，包括尚未推出5G手机的苹果。

从目前来看，只有三星与华为能够做到5G芯片的自给自足，然而华为虽然实现了自研，但国际环境的变幻莫测直接影响了华为的海外表现，因此2020年华为的重心还是会在国内；三星也仅仅是在韩国本土才使用自家的猎户座芯片，在本土之外的市场还是依靠高通。

在高通和苹果打得不可开交之时，英特尔作为救星出现在苹果面前。苹果一直想利用英特尔的基带技术与高通进行对峙，另外其也在紧锣密鼓地进行基带芯片的自主研发。

日前，苹果已经正式完成了对英特尔基带业务的收购，此次收购将大大增强苹果的5G基带芯片自研能力。

自从华为、苹果、三星陆续开始使用自研芯片后，骁龙系列芯片早已不是他们的首选产品，因此高通的出货量也开始出现不同程度的下滑。另外，高通目前的竞争力在持续走弱。

不过，从当下整体来看，高通还是处于比较领先的位置，但在华为、三星等的不断追击下，5G芯片市场肯定会大有看头。