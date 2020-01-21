美团二号人物说再见：王兴造人才梯队，谋酒旅及平台发展

美团员工在昨日下午收到了三封全员邮件。按照先后顺序，分别来自王兴，王慧文，王兴。

“天啊，老王要走了！”一位美团员工在看到邮件后说道。

在美团内部，“老王”指的是联合创始人、高级副总裁王慧文。王兴在第一封邮件中宣布，王慧文将于今年12月退出公司具体管理事务，后续他将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问。

▲王慧文 资料图

作为王兴的大学同学和室友，王慧文是王兴创业以来身边最关键的人物，被视为美团的“二号人物”，美团的每个关键时刻、每场关键战役都有他的身影。

到今年12月18日，王慧文加入美团将满十年。现在，他挥挥手，决定说再见。

“退休”早有征兆

王兴在邮件中提到，王慧文将退出公司具体管理事务。“其实就是退休。”一位投资人称。

这其实早有征兆，去年12月，王慧文卸任北京摩拜科技有限公司的法定代表人、执行董事和经理职务，以及上海三快科技有限公司法定代表人。在更早的10月，他退出了美团打车运营主体——上海路团科技有限公司的法定代表人。

“功成身退，无可厚非。”一位分析人士向新浪科技指出，王慧文之于美团，最重要的成绩是外卖业务。“外卖业务的成功奠定了他在美团的地位。”

▲美团外卖骑手 图源：网络

王慧文加入美团正值千团大战时期，他带队“边算账边开城”，逐步形成了后来外界总结的“农村包围城市”策略，在千团大战中突围。实现盈亏平衡后，王慧文提出做新产品的思路，外卖成为了最终选定的方向，核心团队调自团购，并带来了丰富的线下地推经验，很多产品经理、包括王慧文本人，都会亲自送外卖，去体验产品并收集意见。

从0到1，从高校到白领，从餐饮到全品类……美团外卖的轮廓在调整与变化中日益清晰。王慧文在美团承担的角色也随之变化，外卖撑起半边天后，美团又将目光投向了新业务。

▲美团打车图源：网络

2017年2月，美团App在南京悄然上线打车入口，与滴滴网约车大战的序幕正式拉开。试水一年后，美团打车于2018年3月登陆上海。在美团的逻辑中，打车可与旗下到店、酒旅等业务结合并互相转化，形成一站式服务闭环。但事实是，为拿下市场份额，美团实行大规模补贴，成本居高不下。财报显示，2017年美团的网约车司机成本为2.9亿元，2018年则飙升至44.6亿元。

随后，美团打车按下扩张暂停键，转向轻资产的聚合模式，这被外界认为是“以退为进”。而包括共享单车在内的出行等新业务，同样是王慧文所负责的。“但美团打车没有做成，其实不是王慧文一个人的问题，也要看时机和格局。”前述投资人说道。

交棒与人才培养

对于王慧文退出美团的具体管理事务，有评论称是权力制衡的体现，多位美团内部人士向新浪科技否认了这一说法。

王慧文在内部信中做出了解释，他认为目前是适合交棒的时间点，美团面向互联网下半场和未来十年的准备工作已初见成效，这一年会确保各项工作有序交接。他坦言，一直以来自己都不能很好地处理工作与家庭、健康，业务经营与个人兴趣之间的关系，也担心人生被惯性主导，怠于熟悉的环境而错过了不同的精彩。

王慧文在美团员工的眼里，是一位既具备亲和力又能自在潇洒的“爱拼大佬”。有员工回忆，周末自己去加班，每次都会碰见王慧文，即使晚上开完会，离开时也依然能看到他在隔壁办公。

▲王慧文 图源：网络

“艺术家”是王慧文的自我形容。他喜欢新鲜事物，他玩知乎，签名是“美团体操队队长”，除了收藏、赞同，还会亲自下场提问与回答，关注的话题从数学到物理，从互联网行业到历史哲学，涉猎广泛。“所以我觉得他的选择是可以理解的，一个聪明人，已经财务自由，在自己从事的领域做到了目前能实现的最佳，为什么还要继续操劳？放松一下不好吗？”前述分析人士反问。

王兴说，关于王慧文退休的事情，两人在几年里讨论过很多次，有不舍，但更多的是感谢和祝福。他也期待未来换一种角色后，王慧文以另一种方式继续助力公司战略规划、组织传承和人才发展。不过，王兴已经在做这件事了。宣布王慧文即将退休消息的同时，美团启动“领导梯队培养计划”并进行组织结构调整，增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为S-team成员，成立美团平台、AI平台、新的基础研发平台和点评事业部。

郭庆人称“老K”，于2014年3月加入美团，目前主要负责美团酒店、门票度假、民宿等业务。李树斌曾任垂直电商好乐买CEO，去年12月空降为副总裁并在本次调整后担任美团平台负责人。前者为美团酒旅业务立下汗马功劳，后者则拥有IT和电商方面的丰富从业经验。

从这个意义上说，美团的2020年，将致力于发力酒旅以及与其他业务联动。这是一项毛利率足够高的业务，2019年第三季度，美团到店及酒旅业务变现率由9.0%同比上升至9.7%。尽管毛利率轻微下降，仍达88.6%。更重要的是，美团已覆盖到包括单体酒店、连锁酒店、高端酒店、民宿、景区门票等各个领域。布局广泛，但细分并不占领绝对优势，仍有上升空间。此外，美团需要提升用户体验、扩大用户规模，并进一步整合各入口流量，为打造全品类的“超级平台”持续进击。

不过对王慧文而言，这是他在美团的最后一年，事了拂衣去。至于他接下来会做什么，可以用他此前演讲中一句话总结：“不要给自己设限，让你们的人生打开，不设限地长大。”