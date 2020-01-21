特斯拉Model X将成NASA官方用车：送宇航员到发射台

据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX发言人日前证实，特斯拉Model X将成为其未来载人飞行任务的官方运输工具。与此同时，波音据称将坚持使用NASA几十年来都在用的Airstream面包车，以将宇航员送到发射台前。

图：执行SpaceX载人飞行任务的宇航员将乘坐特斯拉Model X前往发射台





美国宇航局(NASA)宇航员罗伯特·本肯(Robert Behnken)和道格·赫利(Doug Herley)参加了SpaceX发射前的预演活动，为即将到来的首次载人飞行任务做准备，这项任务最快可能在今年4月进行。这两名宇航员穿上了宇航服，但他们没有乘坐传统太空面包车，而是乘坐时髦的白色Model X前往发射台。SpaceX的员工将宇航员送到发射架前，另一辆Model X上的支持人员则紧随其后。

NASA发言人约书亚·桑托拉(Joshua Santora)将这一进展视为与SpaceX和特斯拉深化合作的一部分。两位宇航员都表示，他们对SpaceX发射逃逸系统测试、乘坐特斯拉车辆以及从美国领土再次发射美国宇航员感到兴奋不已。

美国当地时间周日，SpaceX成功完成了其载人龙飞船的飞行中止（IFA）测试，从而达到了一个重要的里程碑。在测试中，SpaceX故意摧毁了一枚猎鹰9号火箭，以模拟从发射台飞行到地球轨道发生故障的场景，并测试飞船太空舱的发射逃生系统。

IFA测试是载人龙飞船获准将美国宇航员从地球运送到国际空间站并返回之前的最后一个重要步骤。这次成功的测试证明，SpaceX及其载人龙飞船可以安全地将宇航员送入轨道，并在飞行过程中发生紧急情况时确保他们的安全。

NASA局长吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）说：“这次关键的飞行测试使我们即将恢复用美国火箭从美国本土发射美国宇航员的能力。我们对NASA的‘商业宇航员’计划取得的进展感到兴奋，并期待着载人龙飞船实现下一个里程碑。”

SpaceX首席执行官兼总工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）曾对超音速中止测试能否成功表示担忧，但他对结果感到满意。他说：“到目前为止，任务正如人们所能预料的那样，进行得很顺利。这反映了SpaceX和NASA团队为实现这个目标所付出的努力。我实在太兴奋了，这太棒了！“