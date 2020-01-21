JetBrains发布基于IntelliJ的IDE 2020年功能路线图

上个月JetBrains发布了 IntelliJ 平台2020年路线图，现在作为 2020年规划中的另一部分，JetBrains又发布了基于IntelliJ的IDE 2020年的功能路线图。前者主要集中在平台的低层功能上，而后者聚焦于更高级别的功能，这些功能将与用户直接交互。

本土化

去年，JetBrains网站进行了本地化，提供了 8种不同的语言版本，而现在，团队正在对基于IntelliJ 的IDE进行本地化。目前正在为亚洲市场进行IDE本地化，并计划提供简体中文的初步支持，随后是韩语和日语。同时可以用插件的形式提供翻译能力，这样社区将能够提供其它语言的翻译。

将IDE用作通用编辑器

随着最近启动性能的提高，基于IntelliJ的IDE作为轻量级文本编辑器的可能性变得更加合理，因此开发团队现在正在构建一种专用模式来编辑非项目文件。在这种模式下，IDE将更像一个简单的文本编辑器，它将以更快的速度打开、不会存储任何项目配置，并且它将使用与常规文本编辑器相同的工作流来创建、打开和保存文件。

自然地，此模式下可用的功能集也将非常有限，但是，如果需要使用重构或调试等功能，可以轻松切换到完整项目模式。

Git暂存支持

对于Git集成的功能请求，Git暂存区的呼声是最高的。IntelliJ平台中的Git集成是在与其它版本控制集成（例如Subversion和Perforce）相同的框架上构建的，并且它采用变更列表的概念，而不是暂存区。变更列表比暂存区更灵活，因为它们可以管理尚未准备提交的多组独立变更。通过最近增加的对在变更列表之间移动文件部分的支持，基本上涵盖了暂存区的主要用例。

计划在将来的IDE版本中为Git集成实现Git暂存区和变更列表两种不同的模式，开发者将能够基于变更列表选择使用当前UI，还是使用支持暂存区但不支持变更列表的新UI。

此外还有关于基于机器学习的自动补全、对于新手简化其环境配置问题、项目重构自动检测，以及Code Vision 直接在代码编辑器中显示丰富的上下文信息等功能计划。