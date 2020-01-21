700光年外恒星突然变暗表现怪异，很可能即将爆炸

北京时间1月21日消息，据国外媒体报道，天文学家最新观测显示，参宿四（Betelgeuse）这颗年轻、明亮恒星近期表现有些怪异，正在突然变暗，该迹象很可能是因为它即将爆炸，另一种可能是这颗红巨星将演变进入一个新阶段。

▲科学家观测发现：参宿四(Betelgeuse)正在突然变暗，该迹象很可能是该恒星即将爆炸，另一种可能是这颗红巨星将演变进入一个新阶段

自2018年10月以来，参宿四的亮度急剧下降，当前亮度比平时昏暗2.5倍，它曾是夜空中第九大最亮恒星，现已下降至第23颗最亮恒星，近几十年来天文学家们一直在密切观察参宿四，自从1980年就开始持续测量其变化情况。

在过去50年里，参宿四从未如此快速地亮度变暗，这意味着当前它正处于某种非凡事件的边缘。超新星演变的原因通常是发生在恒星最深处，由于参宿四体积非常庞大，我们根本不知道其内部究竟发生了什么。

这可能是演变成为超新星的前奏

参宿四是位于猎户星座肩部的一颗恒星，猎户星座非常奇特，在夜空中外形犹如一位挥舞弓的猎人，其名称源自阿拉伯语的“猎户之手”。

该恒星距离地球大约700光年，是银河系中相对较近的邻居恒星之一，其独特之处在于它距离地球非常近。参宿四可能是邻近地球最有可能成为超新星的候选者，它大约有900万年历史，像参宿四这样体积较大的恒星通常寿命不会超过1000万年，虽然距离其生命末端的时间不多，但在我们有生之年不会看到它发生爆炸，它很可能在未来20-30万年爆炸。

这是一颗变星，意味着它有规律地变暗和变亮，周期大约420天，在过去的几个月里，参宿四一直处于正常的变暗期，但与过去几年相比，其变暗速度显著变快。依据数学模型测算，参宿四的变暗进程将于2020年1月中旬结束，但是参宿四经常遵循自己的规律运行。

如果参宿四发生爆炸，它将非常明亮，在白天足以观测到它的亮度，这将意味着我们处于一场太空灯光秀的边缘，一旦这颗恒星爆炸，将对地球产生一些影响。

当参宿四爆炸时，其内核将快速融合各种元素，如果该恒星燃烧形成一个铁芯，其内核元素将不会融合，那么铁核将迅速崩塌形成超新星。此时，这颗红色超巨星会在3-4个月的时间里释放充满能量的蓝色光芒，之后在大约1年的时间里逐渐消失，从地球角度观看，它将是白天非常明亮的恒星。

参宿四爆炸不会对地球生命构成直接影响，但是来自太空爆炸的紫外线辐射会烧焦地球大气中的臭氧。多年以来，参宿四一直“行为古怪”，2009年，诺贝尔将得主查尔斯·汤斯（Charles Townes）称，自上世纪90年代中期以来，参宿四体积缩小了15%，他和同事对此感到困扰，因为恒星通常会随着体积缩小而逐渐变亮，但是参宿四却亮度逐渐变暗。

过去几个月里，参宿四的表现更加与众不同，许多天文学家猜测它可能发生巨大变化。参宿四最终可能变成一颗非常小的明亮恒星，甚至可能演变成为一个黑洞，它发生爆炸将是非常震惊的。