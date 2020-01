GCC 10已添加对C++20协程的实验性支持

GCC项目的邮件列表记录显示,对 C++20协程的实验性支持已合并到GCC 10编译器中。

协程(Coroutines)是C++20的主要功能之一,它允许某个函数在暂停执行之后再恢复。有关C++协程的示例语法和更多详细信息请在 cppreference.com 上查看。可以看到,官方对协程的定义是:

A coroutine is a function that can suspend execution to be resumed later.

协程是能暂停执行以在之后恢复的函数。