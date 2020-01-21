GCC 10已添加对C++20协程的实验性支持

GCC项目的邮件列表记录显示，对 C++20协程的实验性支持已合并到GCC 10编译器中。

协程（Coroutines）是C++20的主要功能之一，它允许某个函数在暂停执行之后再恢复。有关C++协程的示例语法和更多详细信息请在 cppreference.com 上查看。可以看到，官方对协程的定义是：

A coroutine is a function that can suspend execution to be resumed later. 协程是能暂停执行以在之后恢复的函数。

若函数的定义实现了以下任何内容之一，则它是协程：

• 使用 co_await 运算符暂停执行，直至恢复

task<> tcp_echo_server() { char data[ 1024 ]; for (;;) { size_t n = co_await socket.async_read_some(buffer(data)); co_await async_write(socket, buffer(data, n)); } }

• 使用关键词 co_yield 暂停执行并返回一个值

generator< int > iota( int n = 0 ) { while ( true ) co_yield n++; }

使用关键词 co_return 完成执行并返回一个值

lazy< int > f() { co_return 7 ; }

据了解，对协程支持的开发工作已进行了数月，现在作为GCC 10最新增添的功能，尚属实验性的实现。

由于此功能处于早期状态以及在GCC 10开发周期的后期阶段才被添加进来，C++20协程在 -std=c++2a 中也不会公开，而且现在明确要求设置 -fcoroutines 标志方可使用。

另外，根据GCC对 C++标准的支持情况页面，GCC还会支持C++的原子操作（atomic compare-and-exchange），完成即时函数（ immediate functions）的工作，获得对 C++ modules的支持以及其他功能。不过由于GCC 10已经处于第四阶段的开发周期中，因此直到明年在 GCC 11上才可以在此编译器中看到完整的、可投入生产环境使用的 C++20支持。