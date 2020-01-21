乐视网：预计2019年全年亏损112.81亿-112.86亿元

1月21日消息，乐视网对外发布公告称，预计2019年全年亏损112.81亿-112.86亿元，去年同期亏损40.96亿元。

对于业绩变动的原因，乐视网表示，自2019年5月15日，公司发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》，截至报告期末，公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁，其中15起仲裁案已经出具仲裁结果，其他3起仲裁案仍在审理过程中。

已经出具结果的15起仲裁均为公司败诉，公司在充分评估未决仲裁结果，及未来潜在被诉的可能性后，基于审慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下，时任管理层作为签订合同人超越代理人权限签订合同并给公司造成巨额经济损失，是导致公司2019年度巨额亏损的主要原因。

同时，公司受乐视非上市体系经营不善的延续影响，形成的大量关联应收和预付款项，造成公司资金流极度紧张，致使公司对上游供应商形成大量欠款无法支付、合同违约引发大量诉讼等问题。由于供应链暂停等问题进一步导致公司下游销售大幅下滑，回款困难。

乐视网表示，公司目前正在积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。

但截至目前，非上市体系债务处理小组的解决计划中，并未通过现金方式偿还，上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。