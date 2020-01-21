粉色版谷歌Pixelbook Go开售：849美元起售， 变贵了

IT之家1月21日消息 谷歌的Pixelbook系列一直试图向世界展示高端Chromebook应该是什么样子。当然，这种高端产品价格也是比较贵的。去年10月，谷歌还发布了全新的Pixelbook Go笔记本，现在，在发布三个月后，粉色版本终于上市开售了，这个粉色版的配色叫做Not Pink。

尽管Pixelbook Go系列的价格比普通Chromebook高，但相比以前的Pixelbook，价格还是合理的，Pixelbook Go的其售价为649美元。

然而，不幸的是，对于刚刚开售的粉色版Pixelbook Go，其售价则达到了849美元，约合人民币5847元。当然，价格提升也是因为配置更加出色。

目前粉色版Pixelbook Go主要有两种配置：一种是内存为8GB或16GB、机身存储为128GB、处理器为Intel 酷睿 i5。另一种版本则是16GB内存，256GB存储并搭配Intel 酷睿i7处理器。

其他方面还是一样的，Pixelbook Go拥有47Wh电池，标准的续航时间达到12小时，充电器为USB-C 45W功率，机身配备了2个Type-C接口，1个耳机孔，预装谷歌操作系统Chomre OS。