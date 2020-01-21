刚炸完火箭，SpaceX又为60颗星链卫星升空进行测试

据外媒报道，SpaceX刚刚在附近的发射台完成测试任务后仅一天，公司又于周一在卡纳维拉尔角的空军基地为猎鹰9号火箭的下一次发射任务进行点火测试。由于猎鹰9号一级火箭和载荷整流罩回收区域的洋面天气不佳，SpaceX表示公司正在评估发射的最佳时机。这次发射，猎鹰9号将携带60颗Starlink（星链）宽带卫星。

发射原定于本周二，但SpaceX预期不会按期执行发射任务。

周一下午，SpaceX的发射团队主持了一次自动倒计时程序。火箭补充燃料后，猎鹰9号的9台Merlin 1D主发动机于东部时间下午2点在倒计时中点燃。

发动机运作约数秒钟时间，在此期间产生170万磅推进力；与此同时，牵制架仅仅牵制住火箭，确保猎鹰9号不会腾空而起。在一片尾气和蒸汽的笼罩中，发动机成功熄火。随后，SpaceX在Twitter上确认，静态点火测试完成，这也是该公司发射任务的一道标准程序。周一的点火测试期间，Starlink卫星和猎鹰9号的头锥体护罩已经安置于火箭顶部。

2016年9月，一枚猎鹰9号火箭在静态点火测试时爆炸，彼时火箭上已经搭载的以色列通信卫星也毁于爆炸。自此之后，猎鹰9号未曾再携带载荷进行点火测试。但是，既然Starlink卫星由SpaceX自己制造并归公司所有，因此公司可以自己决定Starlink发射任务的操作。

这枚火箭原本定于周二东部时间上午11：59发射，但SpaceX称，由于“回收海域的极端天气”，公司的发射团队正在评估发射的最佳时间。

SpaceX已经船只部署在卡纳维拉尔角东北部的大西洋，为猎鹰9号一级推进器的垂直着陆和回收火箭载荷整流罩做准备。载荷整流罩将在火箭发射后数分钟分裂成两半脱离火箭，在降落伞作用下回到地球，装有巨网的快速移动船只将设法捕捉该整流罩。

猎鹰9号的一级推进器已经多次实现重复使用。去年，SpaceX又开始第一次回收整流罩和头锥体护罩，以期进一步降低发射成本。

这一次发射的60颗Starlink卫星将与前三次发射的180颗卫星一起，构成SpaceX部署的Starlink网络的一部分。最终，Starlink网络将包含数千颗卫星，向全球用户发射宽带互联网信号。

SpaceX称，一旦完成12次Starlink发射任务，公司希望于今年中旬开始通过部分完整的Starlink卫星群为加拿大和美国北部地区提供区域宽带服务。公司称，24次发射任务后，Starlink服务将有望面向全球互联网消费者。

已经排上日程的这次发射任务是SpaceX在今年的第三次发射。