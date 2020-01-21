亚马逊推出刷手支付，0.3秒就能完成，误差更小，剁手更快

刷脸支付的时代来得快，去得也很快！

不久前，亚马逊获得了一项新技术专利，该技术使用手部识别技术来跟踪无收银员杂货店中的购物者，也就是说，购物者将挥手告别的不仅只有信用卡，还有“脸”。

亚马逊为此获得了“非接触式扫描系统”的专利，该系统可通过手部识别来识别顾客。顾客将扫描他们的手以进入商店，并当他们准备在收银机购买物品时再次扫描，系统通过手掌上的纹路和静脉识别个人。

亚马逊将在其无收银员的杂货店通过新技术“挥手”告别刷卡付款。 该公司获得了“非接触式扫描系统”的专利，该系统可通过手部识别来识别顾客。

尽管没有确定的专利权，但《纽约邮报》9月份报道说，亚马逊正在全食超市（Whole Foods）测试一种类似的系统，该系统可以让人们通过扫描他们的手在收银台结账。

该专利于2018年6月21日提交，于12月26日由美国专利商标局（US Patent&Trademark Office）公布，由Redcode首次报道。该文件描述了一种非接触式生物识别系统，该系统配有手持扫描仪，可以捕捉顾客手掌的图像。

专利中写道，该技术利用第一次偏振的光采集图像，显示手掌上的纹路等表面特征，而利用第二次偏振的光采集的图像显示更深层次的特征，如静脉。

扫描仪由红外光源，控制器和相机组成。“可以根据当前签名与先前存储的与用户标识符相关联的参考签名之间的比较来识别用户。”

顾客将扫描他们的手以进入商店，并当他们准备在收银机购买物品时再次扫描，系统通过手掌上的纹路和静脉识别个人。

用户只需将他们的物品带到收银机，然后在扫描仪上挥挥手就可以完成购买。然后，这些数据将链接到顾客的银行信息，这意味着顾客将能够在扫描仪前伸开手，并在一秒钟之内完成交易。

专利中写道，该技术利用第一次偏振的光采集图像，显示手掌上的皱纹等表面特征，而利用第二次偏振的光采集的图像显示更深层次的特征，如静脉。

0.3秒内就能完成支付，误差率有望突破万分之一

亚马逊似乎可以在其Amazon Go商店中使用这项技术，因为应用程序上列出的许多投资者都涉及到没有收银员的杂货店。

这项技术于9月由《纽约邮报》首次刊登，有消息称亚马逊正在开发计算机视觉技术，该技术可以判断顾客手的形状和大小，从而创造出独特的手印。

报告说，使用手印签出的独特优势之一是其无与伦比的速度。虽然移动支付需要花费几秒钟才能得出结论，但据称亚马逊的手读（hand-reading ）技术仅在0.3秒内即可验证顾客，除了使用自己的手外，无需使用其他任何设备。

与指纹技术不同，据报道，手读（hand-reading）不需要顾客将手实际放在扫描仪上，而是可以远程读取其签名。

据《纽约邮报》报道，尽管这项代号为“Orville”的技术目前拥有0.0001的故障率，但工程师们正在努力将这一故障率在启动前达到0.000001（百万分之一）。

引用消息人士的话就是，亚马逊纽约的员工目前正在通过专门设计的出售小吃的自动售货机使用这项技术。

据报道，鉴于该系统的成功，亚马逊将寻求在特定的全食超市（Whole Foods）中开始推广Orville，并将此功能扩展到美国各地的商店。

刷手支付仍有争议

该技术的推出还取决于全食超市是否能够轻松实施系统和培训员工。

亚马逊已经开始在其“Go”便利店中推广类似的技术，顾客可以使用他们的移动设备在旋转门上办理手续，然后在没有收银台的情况下购买产品。

整个过程混合了计算机视觉和传感器功能，可监控客户拾取物品的数量和类型，然后自动将总额计入客户的Amazon账户。

尽管Oriville很方便，但这项技术可能只会继续惹恼那些对亚马逊其他生物识别技术持怀疑态度的人，例如面部识别软件Rekognition已在全国各地的警察手中使用。

主张民权的人士警告说，Rekognition可能会导致虚假指控的增加，并指出系统特别容易错误地识别有色人种的面孔。