《人民日报》详解春运如何严防新型冠状病毒

IT之家1月21日消息 近日武汉出现的新型冠状病毒引起舆论的广泛关注。正值春运，各大火车站均是人满为患，我们应该如何在春运途中做好自我保护呢？今天《人民日报》官方联合权威专家向大家介绍了如何在春运期间严防新型冠状病毒。

春运途中：戴口罩、勤洗手

具体有以下几点防护措施：

1 制订行程避免颠簸

制订行程时，尽可能避免多次转车，保证足够的休息时间，否则疲劳导致机体免疫力下降，无法抵抗病毒侵袭。

2 旅途中注意添衣保暖

提前查阅当地、目的地的气温，以便准备合适的衣物。而且室内外、车厢内外的温差较大，更要及时调整衣物，以免感冒。

3 佩戴N95口罩/医用外科口罩

戴口罩是阻断呼吸道分泌物传播的有效手段。如果发现周围有呼吸道传染病症状的患者，比如咳嗽、打喷嚏，最好戴上口罩。

• 选择N95口罩或者医用外科口罩能很好地预防呼吸道疾病。

• 口罩佩戴时，要将折面完全展开，将嘴、鼻、下颌完全包住，然后压紧鼻夹，使口罩与面部完全贴合。

• 戴口罩前应洗手，或者在戴口罩过程中避免手接触到口罩内侧面，减少口罩被污染的可能。

• 分清楚口罩的内外、上下，浅色面为内，应该贴着嘴鼻，深色面朝外；金属条（鼻夹） 一端是口罩的上方。

• 要定期更换、不可戴反，更不能两面轮流戴。

N95口罩

医用外科口罩

4 用香皂勤洗手

尽量用香皂勤洗手，如果条件不允许，可准备消毒湿巾或免洗洗手液。

除了避免被传染，也不能让自己成为传播源。

如果有感冒症状，外出最好戴上口罩；在人群密集区域打喷嚏、咳嗽前，尽量用纸巾或衣服掩住口鼻。

打喷嚏时，不小心接触到呼吸道分泌物，应尽快洗手或擦拭干净。

出现发热、呼吸道感染的症状，特别是症状不缓解或持续加重，应及时到正规医疗机构就诊。

春节期间：食物做熟，少去拥挤的地方

春节期间大家免不了走亲串友，此时应尽量做到：

• 最好少去人群拥挤的地方，或记得戴上口罩。

• 外出归家后，尽快清洗双手，避免将病原体带给家人。

• 不要吃未经检疫的野生动物、生鲜等食品，比如路边摊售卖的肉食。

• 很多野生动物都可能携带病原体，成为某些传染病的传播媒介，果子狸、蝙蝠是冠状病毒的常见宿主，不要为了“尝鲜”而冒险。

• 饲养、宰杀、贩卖野生动物的过程中，人极有可能会接触到带有病原体的动物分泌物，手接触分泌物后，再去接触食物、摸口鼻或者揉眼睛，病原体便可进入人体，使人感染。

• 在外旅行者也不要触碰野生动物，尤其是蝙蝠、土拨鼠等啮齿类动物，以免感染人畜共患病。