完美世界：已排除出现冠状病毒感染性肺炎病例

IT之家1月21日消息 近日武汉出现的新型冠状病毒也引起全国人民广泛关注。今日网传完美世界控股集团有限公司的一名实习生确诊为新型冠状病毒且北京公司从1月21日开始提前放假，如有未安排妥当的工作应尽量在家完成。目前经完美世界官方澄清目前已排除冠状病毒疾病，同时官方也还原了事情的经过。

关于完美世界已排除出现冠状病毒感染性肺炎病例的说明：

1月20日晚以来，有关“完美世界确诊一例冠状病毒感染性肺炎”的消息在网上流传，公司澄清目前已排除该疾病。具体经过如下：

1月20日晚，完美世界收到消息，一名实习生在20日返回老家后，因身体不适到当地医院就诊，院方怀疑感染冠状病毒感染性肺炎，经查血液体液后，该实习生被通知确诊，立即被当地医院隔离。收到消息后，完美世界当晚立即内部通知次日全员放假，并进行楼宇整体消毒，为仍然坚守岗位的少数员工测量体温和发放口罩等防护物品。1月21日上午最新消息，疑似病例的实习生经当地医院进一步检查，已排除冠状病毒感染性肺炎可能，目前正在治疗恢复中。公司也正与政府主管单位及疾控中心密切沟通，并同步最新信息。

完美世界感谢各界对此事的关注，我们也会继续在这个特殊阶段尽一切努力提高警惕和积极保护员工健康。病毒前人心暖，祝所有人健健康康，一起安度农历新年！

完美世界

2020年1月21日