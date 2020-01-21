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新浪微博上线肺炎防治专栏，一图看懂新型冠状病毒肺炎

2020/1/21 13:59:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月21日消息 近日来武汉出现新型冠状病毒也引起全国人民广泛关注。今日新浪微博官方也对武汉地区相关疫情做出响应新上线专门的肺炎防治专栏，里面包括权威媒体、政务、医疗专家等各方专业声音，帮助大家及时了解权威声音及防控知识。

微博App用户点击“热门”栏目即可看到“肺炎防治”专栏。里面包含有对目前冠状病毒相关疫情的最新情况报道以及相关的权威声音。

同时微博官方也针对性地发布了有关新型冠状病毒的一图看懂系列：

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关键词：冠状病毒肺炎微博

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