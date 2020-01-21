截至1月21日8时，武汉、北京、广东、上海共确诊新型冠状病毒肺炎病例219例；四川、云南、广西、山东等省市存疑似病例。

新型冠状病毒感染肺炎新增病例突增，并且在北京、上海和深圳等大中型城市均有确诊患者后。国家卫生健康委决定将新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的预防、控制措施。

目前我国甲类传染病只有两种：鼠疫和霍乱。此前纳入乙类传染病采取甲类管理的有SARS、人感染高致病性禽流感、肺炭疽。这项举措意味着与病毒的战役从国家层面全面打响了。

那么作为个体，可以做些什么来预防肺炎？网易科技经过整理总结了《预防新型肺炎，五大靠谱方法，三大无用功》，供大家参考。

【靠谱的方法】

1、别去武汉：能不到武汉去就不去，能不出就别出

国家卫健委高级别专家组成员曾光表示，疫情现在处于早期，必须得加强防控措施，让每个老百姓都知道。我们知道春节人口流动是很重要的一个因素，我们希望人群现在能不到武汉去就不去，武汉人能不出来就不出来。这不是官方的号召，是我们专家组的一些建议。

国家卫健委高级别专家组成员袁国勇还强调如果曾经去过武汉，回来的时候一定不要忽视，一定要告诉医生什么情况，一定要做针对性的措施，因为现在还不知道这个动物的源头是哪一个。这样对家人、对社会都是非常重要的。

2、戴口罩：戴口罩有用，可以阻挡飞沫传播

国家卫健委高级别专家组成员钟南山表示不一定非要带N95口罩，普通（外科）口罩也可阻挡飞沫传播。国家卫健委高级别专家组成员袁国勇表示我们一定要戴口罩，这是非常重要的。

国家卫健委高级别专家组成员王月丹认为，对个人防护来说，戴口罩有一定的作用，因为口罩对SARS有防护作用，这次病毒与SARS有类似途径，戴口罩可能会有用。此外，公众应当注意环境消毒，手部清洁。可以使用一些空气消毒的装置，比如在空气中喷洒消毒药水。注意保暖、休息、进食高热量易消化食物，提高自己免疫力。

3、多清洁：手、口、鼻、眼等卫生很重要

国家卫健委高级别专家组成员袁国勇表示我们的眼睛、鼻子、口，也一定要注意卫生。

因此经常保持双手清洁，尤其在触摸口、鼻或眼之前；触摸扶手或门把等公共设施后；或当手被呼吸道分泌物污染时，如咳嗽或打喷嚏后。洗手时应以枧液和清水清洁双手，搓手最少20秒，用水过清并用抹手纸弄干。如没有洗手设施，或双手没有明显污垢时，使用含70至80 %的酒精搓手液洁净双手亦为有效方法。咳嗽和打喷嚏时使用纸巾或弯曲手肘掩盖口鼻。

4、不要吃野味：改变饮食习惯，拒绝野味

钟南山表示新型冠状病毒爆发集中在武汉的两个区，这两个区都有比较大的海鲜市场，说是海鲜市场，这里相当多的不是海鲜，而是野味，初步经过流行病学分析，通过野生动物传染给人有比较大的可能。

而在近些年来，世界各地出现的新发传染病越来越频繁，如大家比较熟悉的H7N9禽流感、埃博拉、中东呼吸综合征等等，这些新发传染病都和动物有关。研究人员做过统计，有超过70%的新发传染病来源于动物。

以当年SARS为例，其的源头是蝙蝠，其病毒是从蝙蝠到果子狸再到人类吃食果子狸而传播到人类中的。

国家卫健委高级别专家组成员曾光也表示，人类要改变饮食习惯，不要再吃野味了。如果把这些都做好了，我觉得武汉很快会平息。那其他地方，来一个病例控制一个，很快，其他地方的压力就小了。所以我们应该尽量避免在无保护状态下接触野生动物或者吃野味。

5、春运谨慎出行：不要带病工作、带病旅游

钟南山院士表示如果感觉到身体不舒服，就不要春运出行了，尤其是身体发烧，尤其是身在武汉。出行要有一个适合出行的状况，如果说有点发烧、有点不舒服，那还出去不合适。

曾光则表示很多做公共工作的，公交车的售票人员、还有银行柜台人员等面向老百姓的，一个人得病以后可能传染很多人，所以每个行业都得行动起来。千万别带病工作、带病旅游，这是非常危险的。

【三大存疑的建议】

1、白醋消毒：用白醋可以削弱病毒传播？

网传来自一线的医生给出大家的建议为：买最便宜的白醋，在家里开锅盖小火断断续续一直煮着，白醋当中的乙酸弥散在家里有一定的消毒作用，越便宜的乙酸越多。

中国科学院遗传学博士李雷在知乎中认为醋是可以杀菌的，但效果很一般，几乎可以忽略不计。

他表示，醋杀菌主要是依据酸来。熏蒸醋的好处有2个，改变空气PH，和增加空气湿度。这二者的意义主要在于降低空气中的粉尘等细菌的附着载体，阻断其传播路径。所以原则上，熏醋的意义主要是阻断传播。

解放军空军总医院呼吸科主任张波认为，熏醋的醋酸味儿对呼吸道黏膜有刺激作用，尤其会导致气管炎、肺气肿、哮喘等病人的病情发作或病情加重。很多人之所以认为醋有消毒、杀菌的作用，可能是因为醋里有醋酸。

按照一次熬一斤醋，取最高浓度3—5%，有25克醋酸，一个房间的体积按照30平米，3米高来算，没立方米大只有0.3克

再换一种算法，100平三室一厅消毒，大概有300立方米空间，需要消耗1.5-3升醋，密闭熏蒸0.5-2小时来消毒。

但北京协和医院营养科主任于康说，醋酸在一定浓度时确有消毒、杀菌作用，但效果并不是很好，即使浓度很高，也不推荐使用。

2、维C泡腾片：喝维C可以提高免疫力？

发现VC差不多有八九十年的历史，VC发现者A.森特–焦尔季获得了1937的诺贝尔医学奖。不过1954年因为化学键获得了诺贝尔化学键的莱纳斯.鲍林把VC和感冒联系起来了。

鲍林晚年引发的维生素C争论使得大量VC产品热销，他坚定地认为大量服用维生素C可以让人身体更健康，延长寿命，治疗包括心血管疾病、癌症、普通感冒等一系列疾病。

不过站在他对立面的，则是更多认为过量补充VC无用甚至有害的科学家们。几十年来，，有不可计数的科研或医疗人员进行了VC的相关研究工作，都不能证明VC的治疗作用。不管是补充维C泡腾片还是各种富含维C的水果，其实都只是抗氧化并且在一定程度上调节免疫力。望京医院呼吸内科副主任医师李智曾经撰文表示指望维C泡腾片来对抗疾病还是不恰当的。

浙大一院药学部副主任王临润主任药师说维生素C泡腾片确实具有‘增强机体抵抗力’的功效

在服用后人体的抵抗力突然增加发生应激反应，一定程度上可以抵抗病毒的入侵。但事实上人在感染病毒后也会产生抗体，对抗入侵病毒。因此维生素C是否能预防疾病并不能直接被证明。

3、吸烟预防感染：油烟可以形成保护层？

今天，一张声称“吸烟能预防病毒感染”的图在社交平台传播开了。图中显示，“全国几乎没有吸烟者因SARS而死亡"、“烟油子可以阻挡病毒的附着和进入，断了根本。”

据悉，这是一条从非典时期就开始流行的谣言，当年为了辟谣，香港卫生部门专门进行了解释。

首先，吸烟不单不能预防感染SARS，还会减低身体抵抗力，增加受到感染的机会；其次，吸烟时，手绘重复而繁密地触摸或接近到自己的口和鼻，病毒会比较容易经此途径而感染；再者，吸烟时因不能代口罩，亦会减低对自己的保护。

所以说病急乱投医是不行的。