同程艺龙：武汉地区酒店的订单，承诺无损取消

IT之家1月21日消息 1月21日下午消息，对于近期新型冠状病毒肺炎的疫情，同程集团通过官方微博发布疫情退改保障措施。

同程表示，凡此前预订了同程艺龙和同程旅游相关产品的用户，因被确诊或疑似新型冠状病毒肺炎被机场（港口）隔离劝返，以及与其有密切接触的同行用户，同程艺龙和同程旅游承诺将免费为其取消相关产品，用户损失由平台承担。

此外，在同程艺龙预订的1月21日起至1月31日武汉地区酒店的订单，承诺为用户无损取消，如有损失将由公司承担。

以下为同程艺龙微博全文：

共克时艰！同程集团推出疫情退改保障措施

对于近期新型冠状病毒肺炎的疫情，同程集团保持高度关注并启动应急预案，为了保障广大用户的权益，现推出用户无忧疫情退改保障措施。凡此前预订了同程艺龙和同程旅游相关产品的用户，因被确诊或疑似新型冠状病毒肺炎被机场（港口）隔离劝返，以及与其有密切接触的同行用户，同程艺龙和同程旅游承诺将免费为其取消相关产品（范围覆盖机票、酒店、火车票、门票、度假等全平台产品），用户损失由平台承担。

此外，我们还推出以下退改保障措施：

1、在同程艺龙预订的1月21日起至1月31日武汉地区酒店的订单，我们承诺为用户无损取消，如有损失将由公司承担。上述时间范围内武汉以外区域的酒店，我们将第一时间为用户协调退改，全力降低用户损失，最终以实际协调结果为准；

2、国内和国际机票部门正密切关注机场、航司的最新进展，目前南方航空、昆明航空、天津航空、华夏航空、海南航空等航司已出具针对发热旅客的特殊退改政策，其他航司及机场还在跟进中，我们将严格执行航司相关政策，协助用户完成退改；

3、火车票部门同样全力关注铁路部门针对此次疫情的相关政策，随时响应国家相关部门要求，为用户提供必要协助；

4、针对此次疫情，同程艺龙和同程旅游客服中心已第一时间调动全员人力，保障用户问题能在第一时间得到答复和解决。

同程集团还将持续关注疫情进展，并根据最新情况为用户提供全方位服务保障。

共克时艰，我们在一起！