数据：拼多多“百亿补贴”单季投入超50亿，年GMV大概率破万亿

近日，第三方数据研究团队“超对称技术”发布了一份关于拼多多百亿补贴的数据报告，报告显示，仅2019年Q4季度，拼多多为百亿补贴投入的补贴额就达到50亿元左右，平均每件商品的补贴率约为15%。

该数据研究团队同时认为，拼多多2019年Q4 GMV在3700亿左右，其中百亿补贴产品的GMV在350亿元左右。

据悉，该报告截取了拼多多2019年12月5日至12月25日期间百亿补贴商品和整体GMV数据，整个考察期内，平台补贴商品最高的五个类目为：百货、小家电、食品、母婴和精选商品。

而据此前拼多多公布的数据显示，拼多多“百亿补贴”的热销商品包括了苹果手机、戴森系列产品、海蓝之谜和各地特色农产品等。其中，拼多多平台2019年全年累计售出了超过200万台苹果手机，平均每款手机补贴金额近600元，最新款苹果手机则补贴了超过1600元。

报告认为，拼多多在商品补贴力度和类目比例上保持较强的稳定性，而多项数据与“拼多多每天都是折扣日的理念基本吻合”。

报告认为，“从商家总量的增长趋势来看，我们也能看到百亿补贴对拉动更多商家到拼多多开店的作用，这是我们认为百亿补贴长期来看将会稳定增长的重要因素”。

而在消费者侧，报告认为，拼多多百亿补贴在获取新用户、建立品牌形象、提升客单价、用户复购率方面都起到了重要作用，但由于当前观测区间时间较短，尚不能形成更为具体明确的结论，还需持续跟踪观察。

另外，报告还认为，“百亿补贴对整个平台销售增长和商家增长起到强大的推动作用且在稳步发展。长期来看，我们认为拼多多将进一步占领天猫和京东的客户群体，扩张速度将在短期受竞争对手反击而产生波动”。