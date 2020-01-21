报告：中国人出境游人人都带支付宝，去欧洲人均少换近两成外币

1月21日消息，今日国际监测和数据分析公司尼尔森发布了《2019年境外旅游市场中国移动支付发展与趋势白皮书》报告。报告显示：2019年受访出境旅游客中，100%出游时都带支付宝App，平均境外游期间在近4个场景中用支付宝买单；2019年，境外移动支付“更火”，甚至以往现金为王的发达国家地区商户也愈发愿意接入中国的移动支付，其中近八成受访英国商户表示，还会向同行推荐接支付宝。

本次调查覆盖了近5000名中国游客和超过500家境外商家。数据显示：在“多刷”短途游之后，去年以来八小时飞行圈也逐渐受青睐，尤其用移动支付便利的地区，成为越来越多国人出境游的主要目的地。2019年，国人出境游最爱用移动支付的前十个国家依次为：新加坡、韩国、日本、澳大利亚、法国、泰国、新西兰、加拿大、英国、美国，中国游客移动支付比率都超过了60%。

调研发现，中国游客出境游平均每10笔消费，就有3.4笔是通过手机付款，同比增长6%；而通过手机支付的人均总金额，则同比上涨了18%。出境游期间，国人通过支付宝消费频次最高的有四大场景，分别为：景区消费、酒店住宿、餐厅消费和免税店购物。

“我们的员工从20多岁到70多岁的都有，一开始还担心是不是每个人都学的会操作，结果发现扫一扫非常简单好上手！”日本簑谷昆布专卖店（「利尻屋みのや」）的店主簑谷说。昆布是中国游客去日本最爱带回国的手信之一，在这家小樽的当地老字号，进店的20%顾客都是海外游客，且绝大多数来自中国。两年前接入支付宝后，店家发现中国顾客的消费习惯从信用卡逐渐变成了二维码扫码支付，这其中大多数人又都选择用支付宝。

昆布是中国游客去日本最爱带回国的手信之一，在小樽的老字号簑谷昆布专卖店，进店的中国消费者如今大多数都选择用支付宝

正是中国游客一部手机游全球的习惯和偏好，让海外商家生意经产生了变化。报告显示：66%的境外商家希望通过中国移动支付提供的数字化工具深化运营，因为通过一部手机就能直面更多中国客。今年春节前，境外有56个国家和地区的约3万家商家，集体挂上了中国“福”字，在营造中国传统农历新年喜庆气氛的同时，还通过手机扫福等方式给来访的中国游客派发支付宝锦囊红包。

今年春节，游客来悉尼必去的Nicolas Seafood鱼市，用新鲜捕捞的海产喜迎中国农历新年。鱼市里的商家都贴出了红彤彤的支付宝春节锦囊，不仅给中国游客带来专属优惠，也让自己沾沾中国人的福气

尤其欧洲商户拥抱中国移动支付在加速。在西班牙，由鬼才建筑设计大师高迪创作的巴特罗之家，今年春节在其百年历史上首次被中国红、中国福点亮，官方为此精心准备了2个多月，让原本的“海底世界”新年里不仅有了红彤彤的“福气窗”，还针对中国游客特供出5万张立减4欧的“黄金门票”。

在英国，调研发现61%的受访商户在2019年陆续接入中国移动支付；近八成受访英国商户表示，未来有较大意愿向同业推荐支付宝，带来提升效率和营业额的新思路。今年春节，同样也有大批英国商家都挂上了红色喜庆的中国福和支付宝锦囊。