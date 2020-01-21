通用汽车将发布“真”无人驾驶汽车，没有踏板和方向盘

1月21日消息，据国外媒体报道，知情人士表示通用汽车 (General Motors)旗下的自动驾驶汽车初创公司Cruise将于当地时间周二在旧金山发布其首款无人驾驶汽车。

▲图示：通用汽车于2018年发布的Cruise自动驾驶汽车预告图

Cruise与通用汽车合作开发的自动驾驶汽车完全有别于有人驾驶汽车，其更宽敞，更方便乘客。知情人士表示，将在旧金山一个活动上发布的这款车没有踏板和方向盘等传统控制装置，能够为通勤者提供更多车内空间。

Cruise发言人雷·沃特(Ray Wert)说，公司将发布的不是传统汽车，并拒绝进一步置评。

多年来，Cruise一直在对雪佛兰Bolt紧凑型电动汽车进行相关测试，测试车内均配备了司机。Cruise和通用汽车原本计划在去年推出拼车服务，周二发布的这款自动驾驶车可能会用在相关业务中。

Cruise首席执行官丹·安曼(Dan Ammann)今年7月份表示，公司希望确保这项技术完全安全，并确保公众和政府对无人驾驶汽车做好准备。他说，Cruise对于获得所有监管批准有着“明确展望”。

Cruise已经从加州获得了在公共道路上测试无人驾驶汽车的许可。该公司高管一直在与州政府官员讨论制定规则，允许乘坐无人驾驶汽车进行收费。

Cruise已经筹集到了72.5亿美元的资金，投资者包括本田汽车公司、日本软银运营的愿景基金和普信集团。