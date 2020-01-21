不到2000元的双模5G手机，Redmi K30 5G轻体验

2019年12月4日，Redmi首款5G手机Redmi K30 5G正式发布，不到两千块的起售价格，让众网友高呼“真香”。今天Redmi K30 5G全系配色正式开售，IT之家也是第一时间拿到了8+128GB时光独白版的Redmi K30 5G。那么今天小编就和大家聊一聊Redmi K30 5G的使用体验。当然，和Redmi K30相同的部分小编就不再赘述，大家可以回看【视频】首发索尼6400万像素图像传感器，Redmi K30 4G开箱上手体验

外观

外观上Redmi K30 5G和K30造型基本保持一致，但部分配色的表面处理工艺上略有区别。时光独白和紫玉幻境两款配色的后盖玻璃，采用了造价更高的AG玻璃工艺。磨砂质感的玻璃表面观感柔和、手感温润，用起来不易沾染指纹，也更耐脏。除了表面处理工艺上的差异外，Redmi K30 5G的闪光灯下面还多出一个小小的5G标识。是外观上区别其他配色Redmi K30 5G的主要标志。

▲AG玻璃工艺后盖的高光更加柔和

▲Redmi K30 5G专属5G小标识

5G网络

Redmi K30 5G搭载高通骁龙765G处理器，这枚SoC最大亮点是内部集成骁龙X52 5G基带。X52支持SA/NSA双模5G的同时，也支持毫米波和Sub-6GHz。不过可能是因为国内尚未有部署毫米波计划，所以红米K30 5G并没有搭载这一功能。经实测，使用移动的千兆5G卡实测下行速度：884Mbps、上行速度：53.9Mbps，基本就是千兆5G卡速度的上限。

性能

性能方面，骁龙765G采用7nm EUV制程工艺，发热控制和能效都有一定提升。CPU部分是和高通上代旗舰芯片骁龙855同款的Kryo 475架构。该架构包括一颗最高主频2.4GHz的超大核心(基于A76)，一颗最高主频2.2GHz的大核心（基于A76）和六颗最高主频1.8GHz的低功耗小核心（基于A55）。

实测GeekBench 4单核心跑分2877，多核心跑分7910。相比730G单核理论性能有近25%的提升。

▲安兔兔跑分对比

▲GeekBench 4跑分对比

GPU方面，骁龙765G集成Adreno 620，相比于730G理论性能有近40%的提升。经实测，GFXBench曼哈顿3.0离屏跑分：53Fps、曼哈顿3.1离屏跑分：37Fps。

▲Redmi K30 5G GFXBench曼哈顿离屏跑分

▲GFXBench曼哈顿离屏跑分对比

实际游戏体验

和骁龙730G一样，骁龙765G中这个“G”依旧代表“Gaming”。说明这枚处理器针对游戏有专属优化。我们选择当下热门的国民手游「和平精英」进行测试，经破解后将所有参数调至最高，记录从跳伞出发至成盒的帧率数据。

▲Redmi K30 5G「和平精英」帧率曲线

从帧率曲线中可以看出，即使是拥有120Hz高刷新率的屏幕、并且并解除帧率限制，Redmi K30 5G运行「和平精英」的实际帧率依旧没有突破60FPS，全程平均帧率56FPS，帧方差13.79。

▲Redmi K30 5G「和平精英」核心温度曲线

得益于7nm EUV制程工艺的处理器和出色的机身散热设计，在游戏过程中CPU核心最高温度不超过70°C。

虽说骁龙765G定位中高端，但CPU性能确实不错，应对最高画质的「王者荣耀」是没有什么问题。

拍照

Redmi K30 5G和K30一样，主摄像头采用了6400万像素索尼IMX686图像传感器。由于骁龙765G的ISP升级到了Spectra 355，Redmi K30 5G相比于Redmi K30，理论上影像处理能力会有些许提升，但小编对比了一下，无论是拍照速度，还是最终成像效果几乎没有任何差别。

▲Redmi K30 5G拍摄

▲Redmi K30拍摄

Redmi K30 5G的微距镜头也从200万像素升级到了500万像素，高像素使得微距照片的细节更为丰富。

▲Redmi K30 5G微距镜头拍摄

▲Redmi K30微距镜头拍摄

▲细节对比

Redmi K30 5G将双模5G手机的价格拉低至1999元，也给更多消费者带来了5G尝鲜的机会。可以预见，Redmi K30 5G的千元价位，也在一定程度上撕开了2020年5G手机价格大战的序幕。