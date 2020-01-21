机器人奥运会即将成为现实？体操、格斗、游泳、赛车啥都要比

垂直跳离地面3米，机器人完成了人类无法复制的体操动作。这个机器人感觉不到疼痛，而且跌倒后很容易修复，所以它承担了人类无法承担的风险。在下一个武术比赛项目中，我们将观看两个人形机器人之间的殊死搏斗。欢迎来到2026年机器人奥运会。

虽然现在的奥运会上还没有上述描述的那些比赛，但我们相信这类活动正成为现实。实际上，世界上已经出现过机器人奥运会，但它与我们所描述的有很大不同。早在1990年，机器人奥运会就曾在苏格兰的格拉斯哥市举行，其中包括躲避障碍和在杆子上保持平衡等简单的演示。

在今年的东京奥运会上，机器人将大放异彩，包括帮助运送设备和充当吉祥物，但它们将不会直接参加比赛。

随着像波士顿动力公司Atlas这样的机器人，已经能够完成大多数人类无法模仿的体操壮举，我们很可能会开始举行大型机器人比赛，这些机器人会争夺奖牌，各国都会展示他们设计的先进机器人。这种活动只会邀请那些正在设计先进机器人的国家参加，但在不久的将来，会有更多国家参加。

我们可以让机器人表演体操、格斗、游泳、赛车等项目。就我个人而言，我喜欢机器人进行枪战的想法，但开始给它们枪可能会有风险。其中有些活动可以由类人机器人完成，而其他活动可能由专门设计的机器人完成。

在过去的10年里，我们在机器人技术方面取得了令人难以置信的进步，而且这种进步只会不断加快。举个最具说服力的例证，波士顿动力公司的机器人十年来取得了长足进步。

该公司十年前展示的机器人要简单得多，它们经常必须连接到电源上才能工作。其中有些机器人甚至在使用汽油。不过现在，它们只需要电池就可以动起来。

很难说未来十年机器人技术会取得什么样的成就，但很有可能在2030年左右，我们就会创造出我们现在甚至无法想象的东西。综上所述，机器人正变得越来越聪明，所以我们可能应该停止踢它们，不再用物体打它们，欢迎我们的机器人领主尽早到来！