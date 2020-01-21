探访淡季付费共享自习室：门可罗雀

随着考试季的结束，加上年关将至，付费共享自习室的生意“有点凉”。

据悉，此前的备考旺季，多个付费自习室都曾出现过用户预约满座，一座难求的“盛况”，这从一定程度上证明了，大众对于自习空间的确存在需求。而随着淡季的到来，人们也愈发意识到，付费自习室要发展成为一个行业而非简单的一门生意，还有很长的路要走。

经过此前包括央视在内的各大媒体一轮狂热报道后，付费自习室进入了沉寂期。

脱离了媒体强聚光灯式的关注后，如今的自习室是怎样的一番景象呢？

自习室行业进入淡季，门可罗雀

近日，猎云网走访北京部分付费共享自习室发现，与此前“一座难求”的盛况相比，如今的共享自习室已是门可罗雀，略显冷清。

丰台一家开在小区里的自习室老板告诉猎云网，平日中午、晚上和周末，到自习室来上自习的人会多一些，现在很多学校已经放假，这段时间已经很少有人来了。

1月8日上午10点，猎云网探访了丰台区的趁早专业自习室，探访当日，猎云网注意到，从早上10点到下午1点，仅有3人来到该自习室。同日下午3点，猎云网走访了位于中关村的肆阅空间自习室，猎云网注意到，从下午3点到5点左右，在自习室里自习的用户不到15人。

趁早专业自习室

心流造物是北京最早运营的自习室品牌之一，从2018年4月第一家门店开业到现在，已经有近2年的时间，目前已经开出了3家门店，最新开的一家门店位于某高档小区内。

1月19日，猎云网走访该自习室发现，从早上9点到下午7点，来上自习的用户不超过10人。前台工作人员告诉猎云网，进入12月份，大部分考试都已经结束了，加上临近过年，很多人回家，自习室的生意目前正处在淡季。

突然火起来的自习室，营业高峰期上座率曾超80%

自习室在国内兴起，与大家日益增长的学习需求密切相关。猎云网了解到，考研/考证党以及有自我提升需求的职场人士，是付费共享自习室的用户主力军。

据教育部统计，2020年，国内考研的报考人数达341万，创下历史新高，除了考研大军外，考公务员、司法考试等多个考试日期集中在一起，备考大军声势浩大；除外，有相关调查显示，超过七成的受访者会利用闲暇时间“学习和课外自我充电”。加上公共学习空间资源紧缺，付费共享自习室这门生意随之迅速风生水起。

心流造物前台工作人员告诉猎云网，9-11月份是自习室的营业高峰期。高峰期时，心流造物位于中关村铸城的自习室，60多个座位，来自习室上自习的能有50人左右，上座率曾一度超过80%。

此前付费共享自习室的“火爆”生意引起了不少人的注意。据央视新闻报道，2019年全年，全国各地就新增了近千家付费共享自习室。北京的尤为火爆，据媒体报道，大众点评内部工作人员表示,根据后台查到的数据,北京每天平均有3家自习室申请开业。

心流造物自习室

其实，早在几年前，自习室就已经在国内出现了，但一直“不温不火”。心流造物创始人心流造物曾发文表示，作为业内人士，连自己也不知道自习室为什么在这个时间节点突然就“火”了起来。

难摆脱“二房东”标签，商业模式遭质疑

伴随着付费共享自习室近乎疯狂的扩张态势，有媒体称，付费共享自习室行业或将成为共享经济的一个新的风口，更有媒体将2019年定义为“付费共享自习室元年”。

但是目前，国内不少消费尚未养成为学习空间付费的消费观念，是自习室行业面临的一大挑战。

猎云网随机调查了解到，有消费者认为，在印象中，自习室应该是一种免费对外开放的资源。对于他们来说，学校的图书馆、咖啡厅、校外的免费图书馆，都是很好的学习空间，对他们来说，即使是在“人多拥挤”的情况下，付费自习室也不是其“最优的选项”。

艾媒数据的一份调查显示，对于付费自习室的营业模式，有超过四成的网友表示不认可，也不会选择去共享自习室消费，还有超过三成的用户表示网民比较认可，但不会选择去付费自习室消费。

此外，“盈利模式单一、门槛低、可复制性强、没有明显壁垒”等一系列质疑也随之而来。

方塘自习室是重庆的一家自习室，创始人“老塘”对猎云网表示，门槛低，既是这个行业的真相，也是它的表象。“正是因为低门槛，很多人往里面冲，扰乱了行业秩序。”

而真相是，自习室要想长久，不仅仅是给用户提供一个空间、几张桌椅，台灯等简单的空间设备后向用户收费那么简单。随着考试季的结束，考研考证人群对于学习空间的强需求被“解放”，自习室的生意随之进入淡季，不少自习室开始面临“生存危机”。部分从业者把自习室当做生意来做，在付费共享自习室迅速扩张的同时，“挤压行业泡沫”的速度也随之加快。猎云网了解到，短短不到半年的时间里，已经有多家自习室难以为继，纷纷闭店转让。

肆阅空间自习室

“二房东”的商业模式是目前仍是付费共享自习室行业的一个“致命弱点”。娄庆潇在心流造物公众号上表示：“说实话，（自习室）这个业态有点像‘二房东’的商业模式，而所有的‘二房东’的商业模式都是受制于地租影响的，是几乎不可能做成暴利行业的。更何况它又面临着很多‘线下重资产’类商业模式在运营、管理方面所共有的难题等等”。

老塘也表达了对于行业的担忧。“我们调查了（自习室）现在的模式，真的是一条道走到黑”，“说白了摆脱不了二房东，（如果没有新的模式出来）步健身房后路是迟早的事”。

商业模式进入探索拓荒期

经过一轮旺季的爆发和淡季的洗牌后，付费共享自习室行业逐渐趋于理性，认清了付费自习室并非一个能在短时间内实现暴利的行业后，猎云网通过与多位自习室创业者交谈了解到，现阶段，大部分自习室的盈利方式还是以预收会员费为主，目前也有不少创业者也在探索其他的盈利模式，如与教育培训机合作、推出“24小时无人自助模式”等等。

猎云网采访到心流造物联合创始人杨小凤。杨小凤对猎云网表示，心流造物还在探索合适的商业模式，目前的设想，是希望把心流自习室做成一个平台型的线下空间，整合“教育行业内的优质资源”。据其介绍，目前，心流造物已经与包括三节课、高顿教育、品职教育在内的一些教育机构达成合作，对于有相应需要的心流造物用户，会有“特定的福利”。“这对我们心流造物的用户，是一个附加值”，杨小凤说。

此外，杨小凤告诉猎云网，目前，心流造物开的第二家和第三家店都是加盟店的形式，加盟商来自心流造物第一家门店的资深用户。“他们本身都是精英型的人，本职工作都是高管系列的，一方面，他们自己有需求，另一方面，他们也是看到这个行业还是比较有前景的。这家店就是他们自己做的一个加盟店”，杨小凤对猎云网介绍道。

目前，心流造物在北京第一家门店的基础上，分别在大连和北京各自开了一家加盟店。杨小凤表示，目前，除了加盟店的形式外，心流造物也正在尝试往二线城市开拓。

方塘自习室目前是一家开在社区里的24小时无人自习室。创始人老塘目前在一家公司做互联网产品运营工作，兼职创业。他认为，社区是自习室建立起一定壁垒的基础，未来方塘自习室可能会朝着“社区+小店”的方向做。

“你可以想像一下，现在的模式就是围绕商圈，写字楼和大学开设，但是一个城市这种地方能有多少呢”，老塘以重庆举例称，重庆的核心商圈不超过10个，最后迟早会出现一栋楼里有好几家自习室的情况，但是又无法做出差异化。

老塘对猎云网表示，自习室分布在社区，店小，成本低，离用户近，路上只需要半个小时，用户肯定不会花1个小时。“只有进社区，用一家店的成本，开四五家店，这样可以涉及到更多用户，才有业务拓展的可能性”，“这也是我们做社区的原因”，老塘说道。

当猎云网问及共享自习室未来是否有机会形成产业链时，老塘表示，“我个人认为没机会”，“瑞幸咖啡能成功，除了团队能力外，咖啡的毛利和复购率在那里，但是自习室没有复购，也没有翻台，没法弄”。

在老塘看来，控制成本是自习室创业最重要的一环。“租金成本，装修成本，运营成本，人工成本，宣传成本都得控制，五个成本，控制好三个，就能活下来”。老塘对猎云网表示。

据老塘介绍，目前方塘自习室仅有一家门店，已经实现盈利，但利润较薄。老塘也曾尝试找当地的投资机构对自习室进行投资，但都被投资人拒绝。

杨小凤告诉猎云网，在心流造物的营业高峰期时，也有不少投资人找上门来，但到目前为止，投资方面并没有取得实质性的进展。

也许，在探索并验证新的商业模式前，付费共享自习室仍旧不会有专业投资入场。有投资人表示，付费自习室目前做的还是类似“二房东”生意，收入多元化仍做得不足，对资本吸引力不够强。