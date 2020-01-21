一文整理：时隔五年重返达沃斯的任正非，说了些什么？

时隔五年，华为创始人任正非重返达沃斯。与5年前蒸蒸日上的境况相比，如今的华为面临着内外交困的局面：内部的组织变革，外部的美国禁令。

2015年任正非参加的是“全球新局势”论坛主题。当年，任正非分享了自己创立华为的初衷和创业的艰辛历程。在那次的分享中，对于一直未能进入美国市场，任正非还表示，从来没有认为美国对华为不好，不公平。“华为要向他（美国）学习就是开放，用广阔的心胸融入这个世界，这样的话才会有未来。”任正非表示。

不过，时隔5年，华为遭禁，任正非表示华为正遭受不公平的的对待。任正非呼吁特朗普应该以更开放的心态接受各种公司的投资，要宽容地对待这个世界，也许投资蜂拥而去，美国真能造就一百年的繁荣。

此次重返达沃斯，任正非出席了“科技军备竞赛塑造的未来”主题论坛。

任正非分享了对人工智能和美国禁令的影响。任正非认为科技向善，人工智能会给社会带来巨大财富，而美国对中国科技力量的崛起和对华为的禁令，是过于忧虑的。他认为，中国还处于科技的起步阶段，因此美国的忧虑过多了。

但是对于美国禁令，华为也并不害怕，华为做了很多准备，花几千亿打造备份，胸有成竹应对打击。

美国对中国的忧虑是多余的

任正非认为科技是向善的。过去几千年，人类技术的进步与生理是同步的，人类米必要为科技的进步恐慌。

“技术大爆炸给人带来恐慌，我认为是好的，我认为人们会利用新技术来造福社会。”任正非认为。

对于人工智能技术，任正非认为不会对人类有伤害，人类对人工智能的研究是有边界的，人工智能技术提高后，大大创造财富。今天我们的绝对财富增多，贫富悬殊加大，是社会问题，不是技术问题。

在科学技术大发展之后，美国开始对中国技术的发展感到忧虑，这是否合理？

任正非认为，人工智能需要大量的数学家和超级计算机、超级能力的连接，在这些地方，中国还处于科技的起步阶段，中国现在主要是培养工程师的教育体系，人工智能需要大量数学家，因此美国的忧虑过多了。

“美国长期习惯自己是世界老大，别人发展了他就感觉到不舒服，这种不舒服不是潮流，我认为全人类要合作研究科技怎么造福人类，我们需要规范的是，什么能研究，什么不能研究。”任正非认为。

华为胸有成竹应对打击

2019年5月份，美国将华为列入实体清单。对于美国对华为的打击，任正非仍然表示美国不必过于担心。

他表示，其实华为本来是一个亲美的公司，华为能够那么成功绝大多数管理都是向美国学习的。比如，华为雇佣了几十个美国的顾问公司教华为管理，华为整个体系很像美国的公司体系。任正非认为，美国应该为此感到骄傲。

至于美国2019年对华为的打击，任正非表示美国的打击没起到多大作用，华为做了大量准备。2020年美国升级为用技术来打击华为，影响也不会很大。

“我们花了几千亿来打造备份，我们总结经验，锻炼队伍，胸有成竹地应对打击。”任正非表示。

据了解，在2019年美国将华为列入实体清单之后，华为启动了备胎计划，并在8月份发布了鸿蒙操作系统，海内外推出了HMS服务。

华为轮值董事长徐直军在2020年新年致辞中表示，预计华为2019年全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。

2020年将是华为艰难的一年，徐直军表示生存下来是第一优先。

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