Facebook继续拓展英国业务，今年将新招1000人

北京时间1月21日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook负责欧洲、中东和非洲市场业务的副总裁尼古拉·门德尔松（Nicola Mendelsohn）今日表示，Facebook今年将在伦敦招聘1000名员工，从事产品研发和安全等工作。

英国是Facebook在美国以外的最大工程中心。门德尔松在接受采访时称，其中超过一半的新工作岗位将在技术领域，包括软件工程和数据科学。

而其他人员将被分配到“社区诚信”团队，该团队负责开发一些安全产品，用来检测并删除Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等平台上的不良内容。

门德尔松表示，伦敦的吸引力不仅在于其技术生态系统，还在于其创意产业的实力。她还称，Facebook对伦敦的热情丝毫未减，但与其他科技公司一样，Facebook也希望看到英国脱欧的确定性。

门德尔松说：“关于脱欧，约翰逊（英国首相）政府一直非常清楚。因此，我们将继续在伦敦投资。”

对此，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）表示，Facebook的增长是个“好消息”。他说：“我们致力于使英国成为世界上最安全的上网城市，同时也致力于成为科技公司总部所在地的最佳地点之一。”

据悉，Facebook首席运营官（COO）雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）将正式宣布这一消息，这将使Facebook英国员工总数超过4000人。