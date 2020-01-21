视频VIP新春大促：优酷/爱奇艺/芒果 TV等会员年卡低至4折79元

新年要到了，今年过年不适合出门，那就在家追剧吧！视频VIP新春大促，优酷/爱奇艺*会员年卡5折99元、芒果 TV会员年卡低至4折79元、腾讯视频会员年卡6折128元。活动到期时间27日-31日。
• 注*：爱奇艺会员活动22日20点开始。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|优酷（15日 - 31日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
|点此
|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
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|芒果 TV（21日 - 31日）
|移动会员年卡
|￥198/￥79
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|移动会员年卡
|￥198/￥79
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|移动会员季卡
|￥55/￥33
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|全屏会员年卡
|￥330/￥198
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|全屏会员季卡
|￥85/￥51
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|爱奇艺（22日 20点 - 27日）
|黄金VIP年卡
|￥198/￥99
|黄金VIP季卡
|￥58/￥29
|黄金VIP月卡
|新用户￥8
|钻石VIP年卡+
携程超级会员
|￥498/￥268
|黄金VIP升级
钻石VIP会员
￥15/月→
|腾讯视频（21日 - 31日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥128
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥128
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥288
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥88
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 优酷视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）。
• 芒果 TV
PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时79元/年，点此购买（年卡）；限时33元/3个月，点此购买（季卡）。
全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时198元/年，点此购买（年卡）；限时51元/3个月，点此购买（季卡）。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时288/年，点此购买（年卡）；88元/3个月，点此购买（季卡）。