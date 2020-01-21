视频VIP新春大促：优酷/爱奇艺/芒果 TV等会员年卡低至4折79元

新年要到了，今年过年不适合出门，那就在家追剧吧！视频VIP新春大促，优酷/爱奇艺*会员年卡5折99元、芒果 TV会员年卡低至4折79元、腾讯视频会员年卡6折128元。活动到期时间27日-31日。

• 注*：爱奇艺会员活动22日20点开始。

视频会员大促合集：

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 优酷视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时79元/年，点此购买（年卡）；限时33元/3个月，点此购买（季卡）。

全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时198元/年，点此购买（年卡）；限时51元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时288/年，点此购买（年卡）；88元/3个月，点此购买（季卡）。

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