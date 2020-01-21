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滴滴：武汉市区确诊患者及密切接触者预约单可取消，费用滴滴承担

2020/1/21 21:58:11来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月21日消息 滴滴今日晚间发布公告表示，即日起启动应急预案，被确诊为新型冠状病毒肺炎的用户和密切接触者预约单、武汉市内（含往返机场、火车站）预约单，1月21日-1月31日期间，乘客可免费取消，应付给网约车司机/顺风车车主的取消费由滴滴承担。

同时，全力给武汉滴滴网约车司机发放口罩和消毒液。同时提醒督促全国所有滴滴司机/车主，每天务必做好车内消毒、开窗通风等预防措施。如有发热等不适症状，须立刻停止接单，及时就医并向平台报备。

以下为滴滴通告内容原文：

对于近期疫情情况，滴滴出行已启动应急预案，加强值守，全力做好应急保障工作：

1、被确诊为新型冠状病毒肺炎的用户和密切接触者预约单、武汉市内（含往返机场、火车站）预约单，1月21日-1月31日期间，乘客可免费取消，应付给网约车司机/顺风车车主的取消费由滴滴承担；

2、全力给武汉滴滴网约车司机发放口罩和消毒液。同时提醒督促全国所有滴滴司机/车主，每天务必做好车内消毒、开窗通风等预防措施。如有发热等不适症状，须立刻停止接单，及时就医并向平台报备；

3、滴滴提醒广大乘客和司机/车主，春节假期即将来临，出行需求增多，建议大家戴好口罩，车内尽量开窗通风，回家及时洗手洗鼻，若有发热等症状请及时就医；

4、滴滴出行将密切关注疫情进展，在相关部门的指导下，及时采取措施，做好疫情防护工作，为广大乘客和司机提供服务保障。滴滴在此感谢每一位坚守岗位的司机师傅，感谢每一位乘客的理解和支持。

滴滴出行

2020.1.21

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关键词：滴滴出行

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