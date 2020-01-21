防控升级！众多旅游平台/酒店/航司宣布武汉订单无损取消

1月21日消息，多家在线旅游平台针对近期新型冠状病毒肺炎的疫情，相继发布最新退改保障措施。大部分平台显示，至1月31日前，春节期间武汉地区酒店、门票、用车订单等，将会做免损取消服务。而飞猪则更是对一线医护人员行程变更做免费取消。

同时，铁路部门下发通知，免收到达和离开武汉的火车票退票手续费。自即时起至2020年1月24日24:00止，在车站、12306网站等各渠道，已购买武汉出发和到达的各次列车火车票的旅客，自愿改变出行需退票的，铁路部门均不收取退票手续费。

再看民航方面，民航局下发通知，针对已经购买涉及武汉航班机票的旅客，如有退票要求，航空公司应当予以免费办理。截至1月21日14时，澎湃新闻记者的不完全统计显示，至少已有祥鹏航空、金鹏航空、海南航空、昆明航空、天津航空等5家航空公司，已发布针对武汉天河机场发烧、发热旅客免费办理退票及改签业务的通知。

包括携程、美团、大众点评、去哪儿网、同程艺龙、驴妈妈、马蜂窝、飞猪、途牛等在内平台发布的政策，大多都包括：

1.即日起至1月31日，通过各平台预订的武汉市酒店、民宿、景区门票或度假的订单，均可联系客服免费取消，平台方面为用户免费取消保障。

2.被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场、港口、车站隔离劝返的用户，以及作为密切接触者的同行人，可免费取消通过各平台预订的酒店、民宿、景区门票、度假等订单。

3.各平台将密切关注民航、铁路部门的退改签政策变化，对于航司、铁路部门及平台供应商有相关退改政策的，平台方面将在执行相关政策的基础上，竭力协助用户办理退改业务。期间暂无政策的，平台方也将协助有退改需求的用户与产品提供方沟通，尽力为用户协调免费退订或减少损失。

另外值得注意的是，携程网放宽了退改时间：元宵节前至武汉旅游订单免费取消。携程称，在此前承诺春节期间免费取消武汉地区酒店订单的基础上，携程旅游启动重大灾害旅游体验保障金。并针对所有奋战在抗击疫情一线的工作人员，包括医务工作者、公安边防人员、政府官员、记者等，如因疫情工作需要，无法休假出行，提供身份证明等材料，旅游订单可无损取消。有需要的用户可随时拨打携程24小时服务热线咨询。

此外，阿里巴巴旗下的综合性旅游出行服务平台飞猪通过官方微博发布针对新型冠状病毒肺炎疫情推出的退改保障政策中还包括：“所有奋战一线的医护人员，因本次事件取消休假的，在飞猪预订的所有产品可免费取消。”

途牛还表示，针对已预订即日起至2月10日期间武汉方向的跟团游的订单，途牛将全力协调给客人退订。其中机票、火车票等公共交通同步航司和铁路政策；途牛地接可无损失退团，损失由途牛承担。并向所有奋战在一线的医护人员致敬。因本次事件取消行程的医护工作者，在途牛预订的所有产品均可免费取消，全部损失由途牛承担。

除在线旅游平台外，Airbnb爱彼迎、途家等多家民宿针对近期新型冠状病毒肺炎的疫情，相继发布最新退改保障措施。包括春节期间武汉地区民宿订单免费取消；对于被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似感染新型冠状病毒被机场、港口、车站等公共机构劝返、隔离的房客或预订同行人，提供房源预订的免责取消保障；密切关注政策变化，第一时间为用户提供保障服务等。

除以上平台外，外资酒店集团也发布针对其武汉酒店的退改措施：

希尔顿集团发布针对此次新型冠状病毒肺炎疫情退改保障政策:

1.即日起至2020年2月2日期间入住武汉地区的希尔顿旗下所有品牌酒店，无论通过何种渠道的预订，我们提供免费取消服务。

2.即日起至2020年2月2日期间所有来自武汉地区的客人，均可免费取消在此期间入住的全球范围内希尔顿旗下所有品牌酒店的预订。

香格里拉酒店集团在回应澎湃新闻时回应称：“在现阶段，如果客人希望取消近期在武汉香格里拉大酒店的客房或会务活动预订，我们将免费为客人取消并全额退款。”

洲际酒店对此暂无具体方案。洲际酒店回应澎湃新闻称，旗下各酒店将根据客人的实际情况协助处理预定修改或取消事宜，“客人和员工的健康及安全是我们的重点关注”。

以上内容整理自澎湃新闻等