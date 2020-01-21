我们的手机离3A游戏还有多远？

45元在手机游戏里能买到什么？一款王者荣耀或者LOL的皮肤？可能，还不是最顶级的。

不过，现在45元你就能在App Store里买到一款精良的国产买断制游戏了。这就是备受媒体瞩目，并在去年iPhone11系列发布会上为A13芯片性能站台的《帕斯卡契约》。

作为一款被苹果官方称为世界级“3A游戏大作”、“主机级游戏”的手游作品，《帕斯卡契约》上线的时间，很巧合地与另一款备受瞩目的国产游戏《原神》宣布登录switch平台“撞了车”。这两款备受关注的游戏，难免被玩家们放到一起进行一番比较。

其中，《原神》因为类似任天堂大作《塞尔达旷野之息》，所以被玩家们戴上了“抄袭与瞎改”的帽子，尽管《原神》还未正式发布，但玩家的声讨始终不断。就在其宣布登录任天堂switch之后，B站甚至流行起一股玩家通过拆卸switch表达不满的风潮。当然，很多玩家并不是真拆（只是拆下了joycon）。

另一方面，售价45元的《帕斯卡契约》因为自身优秀的游戏体验，在上线之后很快获得了不少用户的认可。同时，可能是因为苹果官方为其打出的“对标主机游戏”口号，不少玩家还将其与那些主机平台上的一些3A大作做了对比。同时因为兼具便携的特点，拥有这款作品的iPhone11，也直接被玩家与主机游戏御三家中以掌机、便携、合家欢为特点的任天堂进行了比较。

No.1在手机上玩3A靠谱吗？

直观上来看，虽然《帕斯卡契约》的游戏画质不俗，但如果和PS、XBOX上诸如《战神》、《大表哥》等真正的硬核大作对比，还是有明显差别的。

不过基于iPhone性能上的优势，不少玩家仍认为在手机上畅玩3A大作只是时间问题，甚至表示任天堂switch这种便携式主机的形态，未来也会被游戏逐渐丰富的手机阵营所取代。

对于上述这些观点，我们首先要回答的一个最基本的问题就是，在手机上玩3A游戏靠谱吗？

从硬件基础上来看，即便现在不能实现，但在未来还是有很大机会的。而智能手机呈现出的硬件性能趋势，也是《帕斯卡契约》上线之后，很多玩家认为未来手机很有可能会最先取代switch等便携式游戏主机或掌机的原因。

的确，众所周知在硬件性能方面，switch在一众游戏主机里面是最为孱弱的。其搭载的英伟达Tegra X1处理器，性能也就相当于苹果4年前iPhone6S的A9处理器水平。同时，其掌机模式下最高仅支持720P的屏幕分辨率，更是玩家们一直吐槽的重点。所以，无论是从处理器水平还是屏幕表现来看，switch与现在的iPhone以及其它安卓阵营的旗舰手机相比，都要弱上一大截。

硬件性能上的孱弱，也导致任天堂主机近来在游戏画质上无法与其他两家竞争。以《巫师三》为例，同样的游戏在switch和PS4上的画质相差非常巨大。所以，当拥有更佳便携性的手机平台上，出现类似《帕斯卡契约》这样的高画质、高游戏性手游后，玩家对switch一致看衰也就不足为奇了。

还有一点，从玩法和操作上来看，以往手机游戏搓屏幕的操作方式，在体验上与那些拥有良好人体工学设计的主机手柄以及switch的joycon相比，尚存在不小的差距。更小的屏幕又没有手柄，这也曾是很多玩家疏远手游的原因。

但这些问题如今已经不是问题。手机投屏到更大的显示器和电视上已经是稀松平常的事情，另外对于游戏开发商而言，适配游戏手柄也不是什么难事。此前伴随着吃鸡等一众游戏的流行，我们就可以看到大量的（手机）手游外设出现。

所以，以目前手机平台硬件性能发展的速度，实现PS4这样的画面表现似乎也不是不可想象。

但是我们都知道，硬件和操作方式只是一个游戏最基础的部分，我们相信未来手机的硬件性能会进一步爆发，从而为手游带来更好的硬件基础和画质表现。但如果单纯唯硬件论去谈游戏行业似乎有些片面，因为如果只以硬件论英雄，任天堂早就应该被这个时代所抛弃，而不是如今switch持续热卖的景象了。

游戏，更重要的是要有灵魂。

No.2游戏不只有硬件

对于一家游戏公司而言，最重要的是什么？相信硬件绝对不是唯一的评判标准。

过去一个世代，我们看到硬件规格上最强悍的XBox天蝎座，被索尼PS4 Pro以及任天堂switch完败。究其原因，玩家心中都非常清楚，那就是平台所搭载的游戏生态的原因。

独占资源是几乎所有主机游戏平台都在做的事情，这也是它们的核心竞争力。所以，我们看到在上一个世代吃过亏的微软，在过去几年大量收购游戏工作室，这些举措就是为了给新一代的X Box Series X积累更多的独占游戏资源。

这是微软和索尼、任天堂无数次交锋后得出的血的教训。过去数年，例如圣莫妮卡、顽皮狗、游骑兵等等著名的索尼第一方游戏工作室，为PS4带来了大量的优秀作品，游戏本身畅销的同时也带动了主机的销售；任天堂同样如此，switch主机本身创新式的设计之外，《塞尔达传说》、《马里奥》、《精灵宝可梦》这些游戏界最著名的IP大作，同样是switch成功的重要因素。

回想一下switch刚刚发布的2017年，也正是《塞尔达传说旷野之息》和《超级马里奥奥德赛》这两款“神作”的加持下，switch才快速在玩家中普及开来。

可以说，这些“因素”也是苹果、谷歌等互联网巨头目前最欠缺的东西。它们本身并不是游戏公司，也没有这方面的积累。两大巨头可以做手机，可以做手游，但是仍难以撼动游戏主机御三家。

当然，在过去几年我们也看到即便强如任天堂都开始将自己的IP开始“手游化”运作了，这是因为它看到手游市场巨大的用户基数以及红利。不过，这些游戏绝大多数还是更加偏向休闲娱乐，和主机平台那些相对硬核的作品仍有不小的差距。这背后的原因，也是手游现阶段硬件机能的限制。

手机是一个非常庞大且繁杂的市场，它不像主机游戏市场那样有稳固的三足鼎立态势。对于主机游戏开发商而言，它们需要考虑的游戏运行环境是相对简单和单一的。但手机行业不同，从高端到低端，手机的产品线无比复杂，至少目前专门推出发烧游戏手机的品牌，都是寥寥无几。

像一些热衷于数码时尚的用户，可能平时更多关注和使用的是那些最新的旗舰型产品。但如果放到大众市场，中低端产品才是真正的销售主力，但它们的硬件性能肯定无法和旗舰产品相比。

任何游戏开发商肯定都要覆盖更多的用户，这也就意味着他们需要为那些中低端用户做更多妥协。这也是为什么我们现在看到多数手游对硬件的要求都不是很高。从这个角度来看，依靠拼硬件、拼画质打赢游戏主机平台，对手机阵营而言似乎为时尚早。

另外，抛开游戏本身，从商业层面来看，开发3A游戏本身就意味着巨大的挑战。想要做出一款3A标准的手机游戏，意味着需要大量的财力和人力，这一点在如今越来越贵的主机游戏成本上就能有所体现。而且，就算有手机企业或游戏公司愿意投入上千万甚至上亿元的资金试水，但3A手机游戏开发依然是一个风险极大的项目，如果上市之后的表现不好，达不到预期，会在资金层面对企业造成巨大的负担。

这一点对于上市公司而言更是风险巨大，它们追求的是利润的平稳持续增长，相较于高投入、高风险的买断制硬核3A游戏，那些制作成本不高，同时又能促进营收和利润增长（氪金）的手游，才是现如今绝大多数企业的最佳选择。

No.3或许有一天硬件会成为历史

如果说众多手机用户现在开始讨论，未来随着手机的硬件以及游戏生态的进一步发展，它是否会取代switch这样的便携式游戏主机，甚至PS、XBox等传统家用主机，不如再把眼光在放长远一点：云游戏时代的游戏硬件会是什么样的存在？

面向5G时代，云游戏是游戏界最重要的议题。无论游戏公司嘴上承不承认，但它们或多或少都在为其做着准备。对于云游戏市场而言，未来最美好的景象就是玩家可以完全摆脱硬件的束缚：你只需要一个手柄和一个显示器，就可以随时随地地玩到现在主机上这些3A大作。

此前谷歌的云游戏平台Stadia已经初步为玩家展示了这个未来的景象。国内市场，腾讯也已经上线了自己的云游戏业务，《剑灵》、《天涯明月刀》等一部分此前对于PC硬件要求相对较高的游戏也已经登录云游戏平台。虽然体验没有达到完美的状态，但它们的出现也印证了云游戏的整体方向。

面对云游戏的发展，三大主机游戏企业的硬件生意可能很难再像现在这样美好，而苹果、三星、华为等手机巨头，届时能否吃下这块蛋糕也很难说。机会只可能落在有备而来的玩家身上，具有云计算、AI、算法和5G资源与能力的互联网巨头、电信运营商，都会在这块蓝海市场中分一杯羹。

所以，对于手机企业而言，如果未来想在游戏市场捞金，与其考虑如何从硬件层面打败switch，不如多积累一些例如游戏工作室这样的战略性资源，同时在云游戏领域多下些功夫。

毕竟，游戏平台和游戏方式永远在改变，唯一亘古不变的是玩家对优质游戏的那份挑剔。