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小米国际部总裁周受资：2020年西欧市场会非常重要

2020/1/22 5:27:46来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

昨日，世界经济论坛第50届年会正式在瑞士达沃斯举行。小米集团国际部总裁周受资接受彭博社电视专访时表示，2020年，小米将重点围绕已经进入的国家以及市场推进全球业务，包括印度、东南亚、拉丁美洲、非洲和西欧。

周受资指出，包括西班牙、意大利、法国及德国等西欧国家市场将会是发展重心，小米目前在这些市场的发展态势良好。

周受资在采访中指出，小米已经成为一家真正的全球化企业。截至2019年9月30日止第三季度，小米已经进入全球90个国家及市场，境外市场收入佔比达49%，首三个季度境外总营收接近100亿美元。

对于2020年的业务预期，周受资表示，小米将重点推进包括印度、东南亚、拉丁美洲、非洲和西欧等市场的业务，进一步拓展小米业务版图。他指出，目前小米于这些市场的发展态势良好，以西欧为例，小米已经成为排名第四的智能手机厂商，增速高达90%。

周受资表示，5G仍然是在国内手机业务的重心。在2020年，小米将在中国发佈超过10款5G手机，预计在其他国家逐步建立5G业务。于2019年8月份，小米发布了首款5G手机，12月份，又发布了底价低于300美元的设备RedmiK305G，成为市场上价格最低的5G手机。周受资表示，小米会持续用最高的效率，将先进科技大众化。

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关键词：小米周受资

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