大麦网：春节武汉演出及武汉用户已购异地演出票均支持无条件退票

IT之家1月22日消息 昨日晚间，大麦网发布公告表示，正式启动春节期间演出（1月22日-1月31日）票务应急处理办法。

具体安排包括：春节期间在武汉地区举办的所有演出项目，均支持无条件退票；春节期间非武汉地区疫情城市演出，如用户有退票需求，大麦网将全力与主办方沟通相关退票事宜，尽量减少用户损失；已购买春节期间在异地演出的武汉用户，凭有效凭证（交通凭证、武汉当地居住证等）均可无条件退票。

以下为大麦网公告全文：

大麦网针对新型肺炎疫情在春节期间的退票政策

尊敬的用户：

为保证安全观演、避免新型冠状病毒肺炎疫情扩散，大麦网正式启动春节期间演出（1月22日-1月31日）票务应急处理办法，具体安排如下：

1、春节期间在武汉地区举办的所有演出项目，均支持无条件退票，退票事宜请关注大麦网相关演出页信息，或咨询客服；

2、春节期间非武汉地区疫情城市演出，如用户有退票需求，大麦网将全力与主办方沟通相关退票事宜，尽量减少用户损失；

3、已购买春节期间在异地演出的武汉用户，凭有效凭证（交通凭证、武汉当地居住证等）均可无条件退票；

4、2月份以后的演出，大麦网将等待相关主管部门及主办方的通知，并第一时间通知大家，敬请耐心等待。

最后，感谢大家的理解和支持

祝愿新年平安吉祥，期盼疫情早日退散。

大麦网

2020年1月21日