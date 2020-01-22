特斯拉为啥不在英国设厂？都是脱欧惹的祸

据国外媒体报道，随着英国退欧引发的供应链和关税调整开始产生影响，去年英国汽车工厂纷纷开始裁员。英国政府一度认为，投资10亿英镑建设新的超级电池工厂可以重振当地境况不佳的汽车业。

但迄今为止，英国还没有说服电池制造商来设厂。行业研究表明，对于那些希望转向电动汽车业务的本土汽车制造商来说，一个超级工厂并不能满足制造电动汽车的需求。捷豹路虎首席执行官去年甚至宣称：“如果电池制造离开英国，那么汽车组装也将离开英国。”

大选期间，保守党已经承诺将投资10亿英镑资助研发，并对电池制造业进行重大投资。在此前，英国政府投资2800万英镑建立英国电池工业化中心，希望为“我们在英国建立超级工厂提供一个跳板”。

但这无法弥补英国退欧带来的损失。对供应链和成品销售加征关税的担忧，使得汽车制造商不愿冒险将大量业务投资于英国。特斯拉创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）就明确表示，选择在德国而不是英国建造首个欧洲超级工厂，至少部分原因是英国脱欧。而宝马和沃克斯豪尔等汽车制造商已经表示，面对脱欧决定，它们可能退出英国。

英国先进驱动中心首席执行官伊恩·康斯坦斯（Ian Constance）表示：“欧洲市场当然要大得多，这就是为什么你会看到初期投资流向那里的原因。”

伯明翰商学院商业经济学教授戴维·贝利(David Bailey)表示，德国不仅没有脱欧的问题，而且还有10亿欧元的电动汽车基金。而波兰和匈牙利已经建立了经济特区，为电池生产提供税收减免。

他指出，匈牙利的三星SDI、波兰的LG Chem和瑞典的Northvolt等公司都在建设更大的工厂。贝利表示，这些工厂将把电动汽车生产商吸引到一个良性循环中，而英国将被排除在外。

此外英国电动汽车销量仅占总销量的2%，政府还削减了1000英镑的购车补贴，导致销量下降了十分之一。更少电动汽车意味着对充电基础设施等需求降低。如果这里没有市场，就不会有制造商。

英国脱欧加上来自德国等重要国家的竞争，意味着英国很难说服电池制造商在当地设厂。话虽如此，英国在研究和制造方面仍有优势。

桑德兰早在2010年就建成了一座电池工厂，这使得英国拥有电池技术。除此之外，英国大学还进行了大量关于电池的研究，这意味着有经验的专家、知识产权和衍生产品比比皆是。

“我们有非常优秀和强大的研发力量，”法拉第机构经济学和市场洞察力负责人史蒂芬·吉福德（Stephen Gifford）说。“我们国内可能没有大型的电池工厂，但有一些实力强大的中小电池企业。”

“我们在西北部有欧洲最大的电解液工厂，”康斯坦斯说。“我们在威尔士有电池级的镍精炼厂。亨伯赛德拥有生产阳极碳材料的最大生产商。我们已经有了供应链的核心要素。”

但如果无法启动并运营电动汽车制造业，英国大学研究研发的产品将在其他地方生产，而这些化学品也将直接出口到其他地方。

这意味着政府需要提供更多政策支持和资金。尽管当地拥有一些优势，但将数十亿英镑投入其中并不能克服英国退欧和市场竞争带来的挑战。这些努力可能还不足让英国以赢得电池行业的领先地位，或者真正帮助那些现在失业的人。