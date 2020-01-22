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又一家！沃达丰宣布退出天秤币项目，创始成员仅剩20位

2020/1/22 7:42:13来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

1月22日消息，据外媒报道，英国电信巨头沃达丰集团(Vodafone)日前宣布退出Facebook加密货币Libra项目，使得该项目的创始成员只剩下20家。

在2019年6月份宣布Libra项目时，负责管理这个项目的天秤币协会（The Libra Association）曾预计，其创始成员数量将多达28家。然而随着Visa、Mastercard以及沃达丰等相继退出，这个数字现在降至20家。

天秤币协会政策和沟通主管但丁·迪帕特(Dante Disparte)在一份声明中说：“沃达丰不再是天秤币协会的创始成员。尽管协会成员的组成可能会随着时间的推移而改变，但Libra的治理和技术设计确保了这种支付系统将拥有很强的弹性。我们正在继续努力，以期早日部署安全、透明和对消费者友好的Libra支付系统。”

按照Facebook的提议，Libra将是一种全球性加密货币，旨在让跨境转账变得像发送短信那样容易，但这个想法诞生伊始就遭到很多人反对。

作为全球最大的社交网络，Facebook在去年6月首次提出了Libra的想法，并与多家知名公司共同完善这个创意。但多家公司已经宣布退出该项目，Facebook承诺在推出这种加密货币之前解决所有美国监管机构的担忧，目前还不清楚这可能需要多长时间。

沃达丰在一份声明中表示，该公司计划转而专注于自己的数字支付项目。沃达丰拥有Safaricom的部分股权，后者在肯尼亚运营M-Pesa移动支付应用，那里更多的人将钱存在手机上，而不是银行。全球约有3500万人使用这款基于短信的应用程序，以便向朋友和家人借款和汇款。

沃达丰发言人史蒂夫·赛彭·史密斯（Steve Sepperon-Smith）说：“我们将继续关注天秤币协会的发展，不排除未来合作的可能性。”

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关键词：LibraFacebook

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