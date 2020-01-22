拳头游戏试图以1000万美元和解女雇员歧视案，遭加州拒绝

北京时间1月22日早间消息，拳头游戏提议以1000万美元和解关于女雇员歧视和骚扰的集体诉讼，但却遭到加州政府机构的反对，后者称这笔交易使这家《英雄联盟》电脑游戏开发商轻易逃脱惩罚。



拳头和原告女性的律师上周要求法官推迟举行为初步批准和解方案而举行的听证会，以便他们有更多时间回应加州的反对意见。现在则计划在1月31日举行关于该州文件的听证会，原定于周三举行的初步批准听证会则推迟至2月3日。

这家游戏公司的女雇员说，她们从事相同工作时的报酬比男性少，而且在工作场所也遭受性别歧视。根据2018年的诉讼，拳头有一个电子邮件专门评选公司“最火辣女员工”，有的女员工还收到了未经请求的“男性生殖器”图片。

加州公平就业和住房部1月8日提交给州法院的文件中说，拟议和解方案给予原告的补偿严重不足。该方案将向她们支付600万美元以解决可能价值高达4亿美元的索赔。另外，加州劳工标准执行部门也反对该解决方案，因为它将使拳头免于因违反该州某些劳动法规而承担责任。

原告的律师在赞成这份和解协议时将女员工的索赔价值定为3880万美元。

加州公平就业部还表示，和解协议不会要求“这家被控充斥性别歧视”的公司改变其雇用方式。该机构认为，有迹象表明，原告律师的动机是为自己的利益而提起诉讼，而不是为公司女性谋求解决方案。两家机构都要求法院驳回这项交易。

拳头员工代理律师瑞安·萨巴（Ryan Saba）没有立即对此置评

拳头在周二的一份声明中说：“诉讼对我们过去18个月在多样性、包容性和文化方面所做的努力轻描淡写，甚至视而不见。这令我们尤其沮丧。”该公司表示，加州对索赔价值的估计“根本不基于事实或任何合理的分析。”

在私人律师代表拳头女员工提起诉讼之前，公平就业部就开始对拳头开展与性别歧视有关的调查。他们在文件中表示，该调查尚在进行中，不会受到拟议和解的影响。