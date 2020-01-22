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消息称Google正努力为Chromebook提供Steam支持

2020/1/22 8:24:11来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

根据 Android Police 网站的一份报告，谷歌Chrome操作系统产品管理总监Kan Liu透露了这样一个事实，通过利用对去年 Chrome OS中登陆的Linux应用程序的支持实施，可以在不久的将来在Chrome OS上启用Steam支持。

尽管对Chromebook所有者来说，这可能是一个好消息，但事实上，Chrome OS设备的功能却还不足以支持Steam上提供的许多游戏。如果Steam进入Chrome OS，Google 也很可能只会在功能最强大的Chromebook上启用它。

Kan Liu没有透露Steam将何时进入Chrome OS，谷歌或Valve 也均未证实这一消息。但是，看起来Google会直接与Valve一起在Chrome OS上启用正式的Steam支持，而Google也在努力于今年发布更强大的Chromebook。

由于Google 的 Chrome OS 操作系统基本上是基于Linux的操作系统，因此Steam客户端可能会在可用的Linux实施之上运行，该实施目前用于允许Chromebook用户安装和运行Linux应用。不过值得一提的是，并不要期望所有Linux游戏都能在Chrome OS上运行。

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关键词：谷歌Chromebook

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