IBM第四季度净利润为36.70亿美元，同比增长88.1%

北京时间1月22日消息，IBM今天发布了2019财年第四季度财报。报告显示，按照美国通用会计准则(GAPP)计算，IBM第四季度总营收为217.77亿美元，较上年同期的217.60增长0.1%；净利润为36.70亿美元，较上年同期的19.51亿美元增长88.1%。

IBM股价截图

周二美股市场，IBM开盘价为137.81美元；截至收盘，IBM股价上扬0.78美元，报收于139.09美元，张幅为0.56%；盘后交易市场，截至美东部时间1月21日16:17(北京时间1月22日5:17)，IBM股价涨5.47美元暂报144.56美元，涨幅为3.93%。过去52周IBM股价浮动范围为：121.54美元—152.95美元。

IBM第四季度主要业绩数据

总营收：IBM第四季度总营收为217.77亿美元，较上年同期的217.60增长0.1%。

净利润：净利润为36.70亿美元，较上年同期的19.51亿美元增长88.1%。每股摊薄收益为4.11美元，较上年同期的2.15美元增长91.2%。来自于持续运营业务的利润为36.69亿美元，较上年同期的19.54亿美元增长87.8%。

成本和支出：IBM第四季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为71.07亿美元，高于上年同期的62.53亿美元。其中，销售、总务和行政支出为54.33亿美元，高于上年同期的47.01亿美元；研发和工程支出为15.96亿美元，高于上年同期的13.58亿美元；知识产权和海关开发收入为-1.59亿美元，上年同期为-1.84亿美元；其他收入和支出为-1.17亿美元，上年同期为1.85亿美元；利息支出为3.54亿美元，上年同期为1.93亿美元。

现金流和资产负债表：在第四季度，IBM从经营活动中产生了35亿美元的净现金(不包括全球融资应收款为67亿美元)；第四季度IBM自由现金流为60亿美元，第四季度IBM向股东返还14亿美元。

截至第四季度末，包括有价证券在内IBM持有90亿美元现金，包括全球融资债务在内的债务总额为629亿美元，较第三季度末下降了34亿美元，较第二季末减少101亿美元。

按部门划分

IBM云和认知解决方案部门(包括红帽在内的云与数据平台，认知应用和交易处理软件业务)的营收为72亿美元，比上年同期增长8.7%(扣除汇率因素后增长9.4%)；其中云计算、安全、物联网领涨；云和数据平台营收增长19%(汇率调整后增长20%)；认知应用增长1%；交易处理平台营收增长3%(汇率调整后增长4%)。

IBM全球商业服务部门(包括咨询、应用管理业务和全球流程服务)第四季度营收为42亿美元，同比下降0.6%，不计入汇率变动的影响为同比下降0.3%；其中咨询业务营收增长4%。

IBM全球科技服务部门(包括数据基础设施服务、云服务和技术支持服务)营收为69亿美元，比上年同期下降4.8%，不计入汇率变动下降4%。

IBM系统部门(包括系统硬件和操作系统软件业务)营收为30亿美元，同比增长16%，不计入汇率变动的影响同比增长16.5%，其中IBM Z业务营收领涨，该业务营收同比增长62%，不计入汇率变动增长63%。存储系统收入增长了3%。

IBM全球融资部门(包括融资和二手设备出售业务)营收为3.01亿美元，同比下降25.3%，不计汇率变动下降24.9%；该业务营收下降反映了OEM商业融资逐渐减少。

IBM 2019财年主要业绩数据

总营收：IBM 2019财年总营收为771.47亿美元，较上年同期的795.91下滑3%。

其中IBM云和认知解决方案部门营收为232.00亿美元，比上年同期增长7.7%；IBM全球商业服务部门营收为166.34亿美元，同比增长2%；IBM全球科技服务部门营收为273.61亿美元，同比下降6%；IBM系统部门营收为76.04亿美元，同比下降5%；IBM全球融资部门营收为14.00亿美元，同比下降12%；其他业务营收9.48亿美元，同比下滑53%。

净利润：为94.31亿美元，较上年同期的87.28亿美元增长8.1%。每股摊薄收益为10.56美元，较上年同期的9.52美元增长10.9%。来自于持续运营业务的利润为94.35亿美元，较上年同期的87.23亿美元增长8.2%。

2019财年，IBM公司运营活动产生的净现金为148亿美元(不包括全球融资应收款为143亿美元)，全年自由现金流为119亿美元。2019财年，IBM向股东返还了71亿美元，其中派息57亿美元，股票回购14亿美元。

业绩展望

2020财年：基于GAAP，IBM预计2019财年每股摊薄收益至少将达10.57美元；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益(不按照美国通用会计准则，non-GAAP)至少将达13.35美元。运营每股摊薄收益(不按照美国通用会计准则，non-GAAP)不包括每股2.78美元的已收购无形资产摊销支出、其他并购相关支出、退休相关支出以及来自于税收改革影响等相关费用。IBM预计2020财年自由现金流约为125亿美元。