比利时首相与张勇达沃斯会面：阿里巴巴代表未来机遇

比利时媒体L’Avenir报道，1月22日，比利时首相索菲·维尔梅斯与阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在正在进行的达沃斯世界经济论坛期间进行了一场“非常有趣”的会面。

对比利时人来说，最有趣的是什么？维尔梅斯的答案是：“阿里巴巴的到来直接和间接创造了就业机会，也推动了双向发展，让中小企业的商品出口到原本不易进入的中国市场”。

L’Avenir这样总结：“对维尔梅斯女士来说，阿里巴巴就代表着未来机遇”。

不断扩大开放的中国对世界充满吸引力。数字经济助力中国市场进口潜力进一步激发，为世界贸易创造新动能。2018年12月，比利时联邦政府与阿里巴巴集团基于eWTP（世界电子贸易平台）促进全球普惠贸易达成协议，阿里巴巴旗下菜鸟网络将在比利时的列日建设一个世界级的智能物流中枢，并与比利时共同探索贸易模式创新。

维尔梅斯表示：“这不仅是建立一个物流中心，而是建立一套在列日及其比利时其他地区推动本地经济发展的伙伴关系。”

2019年10月9日，满载着82个标准箱货物的中欧班列eWTP菜鸟号从浙江义乌出发，开往比利时列日，继而让包裹经由列日快速发往德国、法国、荷兰、波兰、西班牙、意大利和捷克等欧洲国家。同时，比利时乃至欧洲各国中小企业的优质商品，也能更快送往中国消费者手中。

就在一个月前，阿里巴巴和列日海关合作，跑通了帮助中国企业向欧洲保税进口的模式。一批全球速卖通的商家已经可以在列日的保税仓备货，接到订单后第一时间发货给当地客户。比利时海关实现数字化申报，使商家参与跨境贸易的流程更加合规和透明。