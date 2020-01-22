在线音频三分天下，荔枝上市后能否从第二梯队跨栏上升？

2019年，在线音频的用户整体规模扩大，“喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM”三分天下的格局较为稳定。截至2019年第三季度，喜马拉雅以1.25亿月活位列行业第一梯队，蜻蜓FM、荔枝居第二梯队，不过，后两者的月活数均不足喜马拉雅的两成。

随着一级资本市场的投融资环境持续降温，在线音频公司开始将融资渠道转向二级市场。2019年上述三大头部平台均多次被传上市，暗中角逐“在线音频第一股”，直至2020年1月17日，荔枝在美国纳斯达克上市，摘下这第一股桂冠。

荔枝上市后，其能否快速拉近与喜马拉雅的距离，甚至跻身第一梯队成为人们关注的焦点。在艾媒咨询分析师看来，虽荔枝率先开启赴美上市的步伐，但在线音频行业的三强格局短期很难打破，在未来较长时间内，行业头部竞争将进一步加剧。

在线视频三分天下，呈“一超两强”态势

多方数据显示，当前，在线音频市场已基本被“喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM”三强瓜分，其中，喜马拉雅在活跃用户数、行业渗透率等关键指标上遥遥领先，整体市场呈“一超两强”态势。

据易观数据，从活跃用户人数、启动APP次数以及APP使用市场的行业渗透率来看，喜马拉斯已坐稳霸主宝座，各项数据均保持领先;而蜻蜓FM和已在美上市的荔枝正在争夺第二的位置。

截至2019年第三季度，喜马拉雅活跃用户为1.25亿，用户渗透率60.9%，占据第一梯队;蜻蜓FM、荔枝居第二梯队，活跃用户分别为2171.8万、1908.9万，用户渗透率分别为20.8%、11.6%。

从上述数据不难看出，同为第二梯队的蜻蜓FM和荔枝在不同维度的指标上表现各有优劣，前者的月活用户和行业渗透率领先于后者，而在APP启动次数上，蜻蜓FM则低于荔枝。

从内容生态来看，喜马拉雅和蜻蜓FM以PGC(专业生产内容)模式为主，投入知识付费领域;荔枝则区别于喜马拉雅和蜻蜓FM主打的大IP及内容付费的PGC模式，在探索UGC内容的同时发力“音频直播”。

据记者了解，在线音频行业平台内容的获取途径主要分三种，第一种是平台自己培养内容原创者，第二种是向外引进内容，第三种是与企业合作获取内容版权。相比较前两种方式来说，第三种获取内容的方式要更加适合平台的发展。

但这三种途径不外乎都会面临政府部门对于内容的把控与监管。2019年6月，国家网信办会同有关部门就针对网络音频乱象启动专项整治，最终对包括荔枝在内的几款音频APP采取下架30天的处置。

荔枝率先上市，能否跻身第一梯队?

近几年，随着一级资本市场的投融资环境持续降温，部分公司开始将融资渠道转向二级市场。在线音频行业也不例外，2019年，上述三大头部平台均多次传出IPO传闻。

与另外两强相比，荔枝的上市之路较为顺遂。2019年10月，荔枝正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请;2020年1月17日，荔枝成功登陆美国纳斯达克，首次公开发行确定发行价为每股11美元，共发行410万份ADS，首次公开募资额为4510万美元(未包含超额配售权部分)，成为国内在线音频行业第一股。

至于募资用途，荔枝在招股书中表示，此次IPO募集所得资金将主要用于AI技术研发、国内外社区拓展和IoT生态布局。据悉，荔枝AI主要专注于两个功能，一是个性化分发音频，打造互联网内容平台“千人千面”，另一个则是对声音进行”美颜”，类似于视频软件中的美颜工具。

在业绩层面，荔枝发布的招股书显示，2019年前三季度，荔枝的营收为8.15亿元，其中，2019年三季度单季净收入约3.3亿元，较2018年同期增速高达72%，这主要源于用户打赏主播虚拟礼物的销售快速增长。

值得一提的是，荔枝在音频娱乐产品(虚拟礼品)的营收由2017年的96.2%提升至2018年的98.2%，2019年前三季度，这一占比进一步提升至99.1%。与之对应的是，播客、广告等收入占比持续下降，2019年前三季度更是低至0.9%。

对荔枝而言，其倚重的UGC模式还容易使平台陷入与主播的商业纠纷中。招股书显示，截至2019年9月，与荔枝平台有关的未决诉讼有101起，估计索赔损失为510万元。荔枝方面表示，这些诉讼基本上都涉及与某些主播的商业纠纷以及知识产权侵权。

“荔枝面向的主要人群为年轻人，产品偏重于运营，而直播行业投入少毛利率高，投入产出回报也比较高。”一位业内人士对记者表示“但直播和音频两个行业都面临着政府监管，如何把控好内容也变得尤为重要。”

艾媒咨询分析师分析称，尽管荔枝率先开启赴美上市的步伐，但荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三强格局一时间很难打破，在后续一段时间里，行业头部竞争将进一步加剧。