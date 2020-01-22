避险情绪致美股收跌，蔚来迎来九连涨成交量超1.8亿股

北京时间1月22日消息，美国疾控中心证实美国出现第一例新型冠状病毒感染病例后，市场出现避险情绪，美股收跌。截至收盘，道指跌152.06点，跌幅为0.52%，报收29196.04点；标普500指数跌8.83点，跌幅为0.27%，报收3320.79点；纳指跌18.14点，跌幅为0.19%，报收9370.81点。

蔚来股价迎来九连涨▲

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌0.32%，亚马逊涨1.46%，苹果跌0.68%，NetFlix跌0.46%，Alphabet涨0.27%，微软跌0.36%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌2.58%，爱奇艺与上一交易日持平,拼多多跌0.23%，微博跌5.68%，腾讯音乐跌1.56%，阿里巴巴跌2.27%，京东跌0.72%，百度跌1.8%，趣头条涨2.4%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：达内科技（涨18.44%），蔚来（涨10.71%），优信（涨6.37%），兰亭集势（涨4.67%），1药网（涨4.3%），团车（涨3.23%），凤凰新媒体（涨2.04%），乐信（涨1.88%），人人公司（涨1.62%），华米（涨1.29%），触宝（涨1.29%），360金融（涨1.22%），小牛电动（涨0.77%），宝尊电商（涨0.51%），百世（涨0.31%），虎牙（涨0.24%），老虎证券（涨0.24%）。

与上一交易日持平的公司包括：云米、信也科技、蛋壳公寓。

下跌的公司包括：信而富（跌0.44%），网易有道（跌0.62%），唯品会（跌0.69%），无忧英语（跌0.69%），哔哩哔哩（跌0.83%），搜狗（跌0.92%），UT斯达康（跌1.05%），中通（跌1.12%），聚美优品（跌1.28%），易车网（跌1.5%），欢聚时代（跌1.6%），寺库（跌1.87%），500彩票网（跌2.15%），汽车之家（跌2.26%），58同城（跌2.52%），乐居（跌2.63%），新东方（跌2.63%），蘑茹街（跌2.63%），新浪（跌3.25%），畅游（跌3.25%），中芯国际（跌3.25%），世纪互联（跌3.81%），好未来（跌3.83%），简普科技（跌3.87%），陌陌（跌3.92%），猎豹移动（跌4.39%），搜狐（跌4.4%），瑞幸咖啡（跌4.72%），正保教育（跌4.86%），嘉楠科技（跌5.0%），迅雷（跌5.03%），小赢科技（跌5.08%），前程无忧（跌5.08%），途牛（跌5.37%），富途控股（跌5.58%），搜房网（跌6.02%），趣店（跌6.25%），荔枝（跌6.45%），携程网（跌7.91%），微贷网（跌7.94%），云集（跌7.95%），斗鱼（跌8.32%），品钛（跌8.81%），流利说（跌8.87%），金融界（跌9.09%），如涵控股（跌10.61%），宜人贷（跌12.64%）。

星期二常规交易中，蔚来股价低开高走，下午涨幅一度达到12.5%，接近8个月来新高，再次上演惊天逆转，这意味着蔚来股价将实现9连涨。今天蔚来股票开盘价为4.6美元，低于上一交易日4.67美元的收盘价，盘中一度下跌3.2%至4.52美元，然后开始走高。蔚来股票全天交易量超过1.8亿股，远远超过7780万股的平均成交量，成为美国各大股市成交量最大的股票。在这波上涨行情中——自2018年9月上市以来最长的一波上涨行情，蔚来股价累计上涨62.3%。在这波上涨行情中推动蔚来股价上涨的因素包括乐观的交付数据、特斯拉股价不断创下新高、蔚来最大股东Ballie Gifford & Co.将持股比例由11%增加至逾13%。过去3个月，蔚来股价累计上涨211%，同期内特斯拉股价累计上涨113.8%，标普500指数涨幅为10.4%。今天常规交易中，蔚来股价上涨0.5美元，涨幅为10.71%，报收于5.17美元。

未来数年途牛利润将增长74%

过去数个月，途牛股价在2.21至3.32美元之间波动，那么，它当前2.4美元左右的股价被低估了吗？相关模型显示，途牛股票的内在价值为3.29美元，高于其股价，这意味着当前是投资者逢低吸入的一个机会，更有趣的是，途牛股价波动范围相当大，投资者有机会以更低的价格买进其股票。企业未来的前景也是投资者需要考虑的一个重要方面。未来数年途牛利润将增长74%，标志着它的未来还是很光明的。更强劲的现金流，将带来更高的股价。对于途牛股东来说，目前是加仓的一个好时机。虽然业绩将大幅增长，但途牛的股价还没有充分反映这一点。但是，财务健康性等因素也值得考虑，这些因素可能是途牛股价被低估的原因。对于尚未建仓途牛的投资者，现在是建仓的好时机，它的股价没有反映其乐观的前景，这意味着现在买进途牛股票还不算晚。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨7.19%），Uber（涨7.03%），Groupon（涨4.32%），Lyft（涨3.14%），美光科技（涨2.27%），GoPro（涨2.1%），Salesforce（涨1.67%），英特尔（涨1.59%），西部数据（涨0.78%），iRobot（涨0.75%），IBM（涨0.62%），摩托罗拉系统（涨0.47%），Spotify（涨0.41%），动视暴雪（涨0.29%），AMD（涨0.24%），甲骨文（涨0.16%），恩智浦（涨0.09%），PayPal（涨0.09%），Adobe（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：Box。

下跌的公司包括：惠普公司（跌0.05%），博通（跌0.23%），诺基亚（跌0.24%），赛门铁克（跌0.28%），eBay（跌0.28%），Fibit（跌0.3%），SAP（跌0.3%），Twitter（跌0.38%），思科（跌0.45%），艺电（跌0.46%），索尼（跌0.48%），英伟达（跌0.54%），Snap（跌0.58%），Zynga（跌0.6%），Slack（跌0.67%），爱立信（跌1.33%），高通（跌1.43%），VMware（跌1.77%），LendingClub（跌1.97%），戴尔科技（跌2.09%），黑莓（跌2.23%），Pinterest（跌3.04%），Yelp（跌3.23%），速汇金（跌3.4%）。

分析师上调目标股价，英特尔股价涨近1.6%

投资公司Jefferies分析师马克·里帕西斯（Mark Lipacis）不再看空英特尔，将英特尔股票评级由“减持”上调至“持有”，将目标股价由40美元上调至64美元后，英特尔股价一度上涨1.9%。里帕西斯在投资报告中写道，“股价下跌、工艺升级灾难、管理层改组等因素，表明英特尔将发生巨变。由于剥离内存业务、降低运营费用等措施，我们将英特尔目标股价上调至64美元。”他指出，这两项措施意味着英特尔业务将更突出重点、更重视降低成本。里帕西斯表示，虽然出售工厂有助于英特尔缩小与AMD在工艺方面的差距和增加利润，但他预计英特尔短期内不大可能采取这一策略。过去3个月英特尔股价上涨了16%，同期内道琼斯工业平均指数涨幅为9%。今天常规交易中，英特尔股价上涨0.95美元，涨幅为1.59%，报收于60.55美元。

不断增长的营收将推动特斯拉股价继续上涨

投资公司Bernstein分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）研究发现，许多大盘股股价都曾在短期内实现翻番，在最初的上涨后，它们在未来6个月还会继续上涨。萨克纳吉星期二发表投资报告称，“过去40年，大盘股在6个月翻番的情况还是有的，平均每年会有3支这样的股票，其中不包括科技泡沫期和经济危机后的复兴期。”股价翻番并非是这些股票上涨的终点。他发现，6个月后这些股票会平均再上涨3%——还是相当不错的。这些股票能继续上涨的关键，是速度高于预期的销售增长。以英伟达为例，与2016年水平相比，它的股价快速上涨了1倍，从约30美元上涨到60美元，数月后上涨到90美元，再次上涨了50%，在此期间它的销售预期也在不断增长。2013年特斯拉股价由30美元快速上涨到约70美元，数月后上涨到180美元。2014年特斯拉营收预期增长逾50%至约38亿美元。不过萨克纳吉对特斯拉股票评级为“持有”，给出的目标股价为325美元。他对特斯拉2020年营收预期为约300亿美元。星期二，New Street Research分析师皮埃尔·费拉古（Pierre Ferragu）将特斯拉目标股价由530美元上调至800美元，对2020年营收预期约为315亿美元，高于华尔街预期。强劲的营收增长是他看多特斯拉的基础，因此他预计特斯拉股价还会上涨。