三星Galaxy S20系列手机价格曝光：S20 Ultra 5G售价近万元

IT之家1月22日消息 三星早前宣布将于2月11日在旧金山举行Unpacked活动。会上三星至少会发布包括Galaxy Buds +，Galaxy Z Flip和Galaxy S20系列智能手机等产品。不过在发布会开始之前部分产品的价格似乎已经泄露了。

知名爆料博主Max Weinbach在放出三星Galaxy S20+的真机图后再度放出S20系列手机的价格信息。他表示，三星Galaxy S20的价格在900-1000欧元（约合人民币6885元-7650元），S20+5G的价格在1050—1100欧元之间（约合人民币8032元-8415元），S20 Ultra 5G为1300欧元（约合人民币9946元）。

此外知名爆料博主IshanAgarwal24先前已经联合MySmartPrice将三星Galaxy S20系列手机的全部规格曝光。预计三星Galaxy S20系列手机标配一块120Hz刷新率infinity-O AMOLED屏幕并将搭载Exynos 990 7纳米芯片，其中S20 Ultra 5G机型采用1亿像素后置四摄方案，电池容量为5000mAh；Galaxy S20 Plus 5G采用1200万像素后置四摄方案，电池容量为4500mAh；Galaxy S20 5G采用1200万像素后置三摄方案，电池容量为4000mAh，三款机型均预装Android 10。