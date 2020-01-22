特斯拉市值盘后首次突破1000亿美元

北京时间22日消息，特斯拉股价周二盘后交易中进一步上涨，一度达到555美元，市值突破1000亿美元，成为美国首家市值突破1000亿美元的上市汽车公司，突显了华尔街对电动汽车未来的信心。

这一里程碑是在特斯拉股价突破420美元关口不到一个月后达到的。

特斯拉股价周二收盘大涨7.2%，因券商New Street Research将其目标价提高至800美元。该股盘后进一步上涨1.4%，报555美元。

随着特斯拉市值突破1000亿美元，也让马斯克距离在创纪录的薪酬方案中获得3.46亿美元的首批期权更近了一步。

根据2018年3月21日特斯拉特别股东大会所批准的马斯克未来十年的薪酬方案，马斯克没有任何工资或现金奖金。如果他能带领特斯拉实现诸多预期目标，则可以获得大约2030万股股票期权，占特斯拉2018年1月19日流通股的约12%。

而且，方案中还有一个激励条款。特斯拉的市值必须在10年内达到6500亿美元，但这个目标可分为12期完成，首期市值目标为达到1000亿美元，其后的目标是每次市值增加500亿美元。每次实现目标时，马斯克可以获取约169万股归票奖励。

如果特斯拉能在一个月内和六个月的平均水平上维持住1000亿美元的市值，马斯克将可获得首批股票奖励。