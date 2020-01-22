MIT将AI引入中学课堂，除了设计AI系统，还要学生思考背后的伦理

近日，姚期智领衔主编、清华姚班师资做编委的高中AI教材在清华举行了签约仪式，AI走进高中课堂又迈出了坚实的一步。近期，MIT的研究人员也开发了一个AI课程，旨向让中学生了解人工智能知识并思考技术背后的伦理。

无论是各种智能语言系统还是无处不在的推荐算法，人工智能已经成为人们的一种新的生活方式，但是收集和学习个人信息在技术和伦理上究竟意味着什么？社会应该如何处理这些问题并塑造更好的未来？

除了设计AI系统，还有让中学生思考AI伦理

MIT为中学生设计的这门新课程就在帮助他们在中学时期就初步理解这一点，因为他们是真正在科技的环境中成长的一代。

这些开源的教育材料由MIT的一个团队设计，并在今年秋天的马萨诸塞州STEM周（Massachusetts STEM Week）上试用。在课程中，老师将教会学生如何设计一个人工智能系统，如何利用人工智能影响公众，以及如何利用人工智能在未来的工作中取得成功。

在10月的STEM周期间，马萨诸塞州的中学用一周的实践学习取代了他们以往的常规课程，课程的领导团队包括：Cynthia Breazeal，MIT媒体艺术和科学副教授；Randi Williams，MIT媒体实验室个人机器人小组的研究生助理，以及非营利组织“i2 learning”。

”让学生为未来做好准备意味着让他们通过活动参与技术实践。我们为学生提供工具和概念框架，希望他们作为人工智能技术的设计者，参与到我们的实验中来。”Breazeal说，“当他们通过设计方案解决社区问题并进行思考时，我们让他们批判性地思考这项技术的伦理意义。”

三年前，Personal Robots Group就开展了一个向学龄前儿童教授人工智能概念的项目。这项工作后来扩大到为更多的孩子规划人工智能学习，后来小组开发了一个面向中学生的课程。

去年春天，在马萨诸塞州的萨莫维尔，人工智能课程被推荐给老师们试用，以确定哪些活动在课堂上最能引起学生的共鸣。

Randi Williams表示：“我们希望制定一个课程，让中学生能够设计和使用人工智能系统，更重要的是，我们希望他们考虑到技术对社会的影响。”

提前思考偏见问题，学生设计了“手语识别”和“图书馆机器人”

在这个课程中，将教授学生如何训练你的机器人，课程开始先时在波士顿的“i2夏令营”试用，然后在大规模STEM周期间展示给当地学校的老师。

这些教师大多对STEM科目不甚熟悉，为此他们还参加了为期两天的专业培训，以便能够为学生教授超过20个小时的人工智能内容。

目前这个课程已经在三所学校的六个教室中开设。

这个人工智能课程结合了Blakeley Hoffman Payne的研究成果，他是Personal Robots Group的研究员，他的研究重点是人工智能的伦理学，以及如何教孩子们设计、使用和思考人工智能。

在课程中，学生参与讨论和创造性活动，设计机器人伙伴，并利用机器学习解决他们观察到的现实世界的问题。在周末，学生们将在他们的社区中分享他们的发明。

“人工智能在人们的生活中正变得越来越重要，”Ethan Berman说，他是“i2 Learning”的创始人，“这个课程对学生和教师都非常重要。它不仅仅是一门技术课程，还关注成为全球公民意味着什么。”

这些创造性的项目为学生提供了从不同角度思考问题的机会，包括在系统设计之前提前思考偏见问题。

例如，在一个专注于手语的项目中，这名学生训练了自己的算法，让AI能够理解各种肤色人种的手语，并将成年人纳入其中ーー在设计系统时考虑到潜在的算法偏差。

另一组学生制造了一个“图书馆机器人”，旨在帮助那些行动不便的人寻找和检索一本书。学生们必须批判性地思考为什么以及如何这样做可能会有帮助，同时还要考虑图书管理员的工作以及这将如何影响图书管理员的工作。他们考虑如何让一个机器人找到并检索图书，从而腾出更多的图书管理员时间来真正帮助人们并为他们找到信息。

目前的一些可行方案包括扩建更多的教室和学校，以及合并其他一些学科。人们很愿意将社会研究、数学、科学、艺术和音乐融入到人工智能项目中，通过找到方法将这些其他学科融入到人工智能项目中。主要的重点是体验式学习，将影响学生如何思考人工智能。

“我们希望学生离开时对人工智能以及它在世界上的工作方式有不同的理解，”Williams说，“并且让他们感到自己有能力在技术方面发挥重要作用。”