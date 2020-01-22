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小米小爱捷径新增“实时肺炎疫情”卡片

2020/1/22 12:45:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月22日消息 今日中午，小爱同学官方表示，小爱捷径新增“实时肺炎疫情”卡片。用户可通过小米手机上的AI键或者对小爱同学说“实时肺炎疫情”来查看实时疫情信息。

小爱捷径目前已来到了2.0版本。用户可通过捷径卡片快速直达用户关注的信息或想完成的操作。

此外，没有AI键的机型可通过三种方式打开：对小爱同学说“小爱捷径”；打开小爱同学App，进入设置，找到小爱捷径，点击创建桌面快捷方式；下拉MIUI通知栏并左滑，点击最末的编辑按钮，将小爱捷径拖至常用区域中。

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关键词：小米

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