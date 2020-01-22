淘票票声明：春节档期间武汉购票用户可申请无条件退票

IT之家1月22日消息 淘票票发布声明称，春节档期间在武汉地区购买电影票的用户均可申请无条件退票。春节档期间非武汉地区城市，如用户有退票需求，淘票票将秉持客户第一原则，按照卫生防疫部门要求，全力和影院沟通相关退票事项，尽量减少用户损失。

声明全文如下：

平安是最大的春节档

尊敬的淘票票用户：

为保证春节档期间安全观影、避免新型冠状病毒肺炎疫情扩散，淘票票即日起正式启动春节档期间（1月22日~1月31日）票务应急处理措施，具体安排如下：

1、春节档期间在武汉地区购买电影票的用户，均可申请无条件退票。淘票票将结合武汉市及全国卫生防疫工作的部署要求，积极配合有关主管部门指示，沟通推动当地影院全面落实。如相关影院方无法第一时间办理退票事宜，我们愿意首先承担相关损失，最大程度保障用户权益。

2、春节档期间非武汉地区城市，如用户有退票需求，淘票票将秉持客户第一原则，按照卫生防疫部门要求，全力和影院沟通相关退票事项，尽量减少用户损失。有线上退票功能的影院，用户可自主操作；没有开通退票功能的影院，请关注淘票票相关电影页信息，或咨询客服。

3、平安是最大的春节档。感谢大家理解，出门勤戴口罩。我们要众志成城，共克时艰。

祝愿新年平安吉祥，期待疫情早日退散！

淘票票

2020年1月22日