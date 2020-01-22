猫眼电影：武汉地区电影票支持无条件退票

IT之家1月22日消息 猫眼电影今日表示，为保证安全观影，配合新型冠状病毒肺炎疫情疾控工作，正式启动春节期间电影票处理办法，武汉地区电影票支持无条件退票。非武汉地区电影票，如用户存在退票需求，针对已开通自助退票服务的影院，可自助退票；针对不支持退改签的订单，将竭尽全力与影院沟通相关退票事宜。此外，猫眼将密切关注事态发展和用户需求，及时响应国家相关部门的要求，第一时间为用户提供保障服务。

以下为猫眼说明全文：

猫眼电影针对新型肺炎疫情在春节期间的退票政策

尊敬的用户：

为保证安全观影，配合新型冠状病毒肺炎疫情疾控工作，猫眼电影正式启动春节期间（1月22日-2月8日）电影票处理办法，具体安排如下：

1、春节期间武汉地区电影票支持无条件退票，有需要的用户可通过“我的订单”中影票订单详情页面选择“申请退款”自助办理。如遇疑问，可随时咨询客服。

2、春节期间非武汉地区的电影票，如用户有退票需求，针对已经开通自助退票服务的影院，您可通过“我的订单”页面自助办理；针对不支持退改签的订单，我们将竭尽全力与影院沟通相关退票事宜，尽量减少用户损失；如遇疑问可随时咨询客服。

3、猫眼将密切关注事态发展和用户需求，及时响应国家相关部门的要求，第一时间为用户提供保障服务。

感谢大家的理解和支持，建议大家戴口罩、勤洗手，祝大家新春愉快、平安过节！

猫眼电影

2020年1月22日