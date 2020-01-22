继续押注：苹果计划制作Apple TV+原创音频节目

北京时间1月22日下午消息，据外媒报道，知情人士透露，苹果公司正在讨论制作与其Apple TV+视频流媒体服务相关的原创播客，这是这家科技巨头在娱乐领域不断增长的雄心的又一迹象。

其中一位知情人士说，苹果公司去年夏天发出了一份邀稿请求，要求播客制作人制作一些与苹果节目有关的音频节目。而据其中两位知情人士透露，此后苹果与原创系列的制作人讨论了播客制作的问题。这些知情人士要求不要透露他们的身份，因为计划尚未最终确定。

这些音频节目将有助于苹果不断增长的原创节目市场，这些节目已经赢得了一些赞誉。比如，《晨间秀》（The Morning Show）在2020年金球奖上获得了三项提名，主演詹妮弗·安妮斯顿在银幕演员公会奖上获得最佳女演员奖。1月17日出版的选集《小美国》（Little America）获得了评论家的好评。

这一计划说明了苹果在娱乐和媒体领域的巨大押注。在经过了几十年来的iPhone/iPad流行设备时代后，苹果公司现在开始投入数十亿美元资金到其在线服务中，向其现有的客户增加这方面服务的销售。上个季度，苹果的服务销售额超过120亿美元，但它仍希望能销售更多。

去年11月，苹果发布了第一批电视剧，同时推出了付费视频服务Apple TV+。该公司计划每年在原创电视节目和电影上投入数十亿美元，并与奥斯卡获奖导演阿方索·库伦和艾美奖得主茱莉亚·路易斯·德雷弗斯签署了独家协议。

苹果的战略在很多方面都效仿了Netflix公司。Netflix拥有世界上最受欢迎的付费电视网络。Netflix已经制作了一些播客，这些播客可以把观众带到节目的幕后，介绍其员工，并将娱乐业的杰出黑人成员带到聚光灯下。

播客对苹果来说并不是一项新业务。该公司是此类项目在美国和许多国际市场的主要经销商。超过一半的播客收听发生在苹果的播客应用App中。

但该公司正面临来自Spotify Technology SA的新压力。Spotify目前已是苹果在付费音乐领域的最大竞争对手。过去一年，Spotify在播客业务上的花费超过4亿美元，并且它正在委托数十个原创播客为其提供独家服务。

虽然苹果已经从销售其他公司的电影和电视节目转变为生产自己的电影和电视节目，但它在播客方面还没有做到这一点。不过，苹果已经开始考虑为自己的原创播客提供资金，这些原创播客将是苹果朝着这个方向迈出的一步。