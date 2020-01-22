内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

继续押注：苹果计划制作Apple TV+原创音频节目

2020/1/22 15:14:40来源：新浪科技作者：樵风责编：远洋评论：

北京时间1月22日下午消息，据外媒报道，知情人士透露，苹果公司正在讨论制作与其Apple TV+视频流媒体服务相关的原创播客，这是这家科技巨头在娱乐领域不断增长的雄心的又一迹象。

其中一位知情人士说，苹果公司去年夏天发出了一份邀稿请求，要求播客制作人制作一些与苹果节目有关的音频节目。而据其中两位知情人士透露，此后苹果与原创系列的制作人讨论了播客制作的问题。这些知情人士要求不要透露他们的身份，因为计划尚未最终确定。

这些音频节目将有助于苹果不断增长的原创节目市场，这些节目已经赢得了一些赞誉。比如，《晨间秀》（The Morning Show）在2020年金球奖上获得了三项提名，主演詹妮弗·安妮斯顿在银幕演员公会奖上获得最佳女演员奖。1月17日出版的选集《小美国》（Little America）获得了评论家的好评。

这一计划说明了苹果在娱乐和媒体领域的巨大押注。在经过了几十年来的iPhone/iPad流行设备时代后，苹果公司现在开始投入数十亿美元资金到其在线服务中，向其现有的客户增加这方面服务的销售。上个季度，苹果的服务销售额超过120亿美元，但它仍希望能销售更多。

去年11月，苹果发布了第一批电视剧，同时推出了付费视频服务Apple TV+。该公司计划每年在原创电视节目和电影上投入数十亿美元，并与奥斯卡获奖导演阿方索·库伦和艾美奖得主茱莉亚·路易斯·德雷弗斯签署了独家协议。

苹果的战略在很多方面都效仿了Netflix公司。Netflix拥有世界上最受欢迎的付费电视网络。Netflix已经制作了一些播客，这些播客可以把观众带到节目的幕后，介绍其员工，并将娱乐业的杰出黑人成员带到聚光灯下。

播客对苹果来说并不是一项新业务。该公司是此类项目在美国和许多国际市场的主要经销商。超过一半的播客收听发生在苹果的播客应用App中。

但该公司正面临来自Spotify Technology SA的新压力。Spotify目前已是苹果在付费音乐领域的最大竞争对手。过去一年，Spotify在播客业务上的花费超过4亿美元，并且它正在委托数十个原创播客为其提供独家服务。

虽然苹果已经从销售其他公司的电影和电视节目转变为生产自己的电影和电视节目，但它在播客方面还没有做到这一点。不过，苹果已经开始考虑为自己的原创播客提供资金，这些原创播客将是苹果朝着这个方向迈出的一步。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple TV+

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    