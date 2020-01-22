远离肺炎！春节安全出行指南

最近大家最关心的话题就是春节和武汉肺炎疫情。

最新消息，国家卫健委专家组成员高占成表示，新型冠状病毒肺炎的潜伏期平均在7天左右，短的在2～3天，长的10～12天。截至1月21日24时，全国已确诊新型病毒肺炎患者440例。

回家过年大团圆是一件非常高兴的事情，眼下正是春运高峰，各机场和火车站人流量非常巨大，但随着肺炎疫情的进展，不少人都会产生焦虑情绪。

现在也确实处于一个节骨眼上，1月20日国家卫健委专家组就新型肺炎答记者问，钟南山院士等专家组成员估计春节期间病患还会增加，但不会重复非典疫情。专家组建议，春节人口流动是疫情传播很重要的一个因素，他们希望现在能不到武汉去就不去，武汉人能不出来就不出来。

小编建议，春节期间大家能宅着就宅着，尽量避免到人群密集场所活动，实在需要出门，也请记住注意个人卫生防护，春节出行保护好自己。

在这里，我们综合国家卫健委、国家疾病预防与控制中心、世界卫生组织、美国疾控中心、香港卫生防护中心等多个机构的建议，总结《春节安全出行建议》，请大家春节出行保护好自己。

机场、车站春节出行篇

1、在机场、车站戴好口罩

首先，在乘坐飞机、火车的过程中，请佩戴好自己的口罩。

咳嗽、讲话、打喷嚏时产生的飞沫，是很多病毒的重要传播载体。口罩能够阻挡飞沫进入口腔和鼻腔，预防病毒感染。

目前，市面上有棉布口罩、纸口罩、活性炭口罩、海绵口罩、医用外科口罩和N95口罩等多种类别。其中，最能起到预防传染性疾病的功能的是医用外科口罩和N95口罩。

医用外科口罩一般用于医疗门诊、实验室、手术室等高要求环境，为医护人员工作时所佩戴的口罩。安全系数相对较高，对于细菌、病毒的抵抗能及较强。医用外科口罩也可用于防流感。

另一种N95口罩，它的最大特点就是可以预防由患者体液或血液飞溅引起的飞沫传染。飞沫的大小为直径1至5微米。美国职业安全与健康管理局(OSHA)针对医疗机构规定，暴露在结核病菌下的医务人员必须佩戴N95标准以上的口罩。

以冠状病毒为例(2019-nCoV是冠状病毒的一种)，平均直径约100nm即0.1.um，再加上传播载体，比如飞沫直径约1-5um，而N95对0.3um非油性颗粒过滤效果≥95%，N95可以实现有效的过滤。

手上没有医用外科口罩和N95口罩，那么还要不要佩戴普通口罩？答案是一定要戴。戴上总比不戴强，最起码能阻挡一定的飞沫。

在这里重点提示，大家在机场、车站的候机（候车）时间一般都比较长，这里建议大家多准备几个口罩，最好每2～4小时就更换一次。一次性口罩一旦摘下就扔掉，不要重复使用。

2、勤洗手，随身携带消毒喷雾、湿纸巾

在车站、机场这类人流量较大，很难保持一定距离的场所，更要注重个人卫生防护。饭前、便后、在咳嗽或打喷嚏后，搬运行李之后，都要注意洗手，尽可能用流动的清水、肥皂或含有酒精的洗手液洗手。

如果条件实在不允许，这时候那么可以选择含有酒精的免洗洗手液或消毒湿巾做好手部清洁。这里丁香医生的建议是注意查看产品说明，酒精含量至少要超过60%才有效，最好可以达到70%～80%。

3、注意旅途休息，保持良好身体状态

如果在机场、车站，甚至车厢里，遇到有流感症状的人，请尽量避免与他人近距离接触，继续戴好口罩不要摘。避免用手触摸眼睛、鼻或口。

如果发现自己有流感症状，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾或袖口或屈肘将口鼻完全遮住。将用过的纸巾立即扔进封闭式垃圾箱内。

此外，出行在外要注意旅途休息，保持良好的身体状况。要经常开窗通风，保持室内空气流通，防止疲劳导致机体免疫力下降。

4、身体不适不要出行

钟南山院士谈到过，我们出行要有一个适合出行的状况，如果说有点发烧、有点不舒服，就不要在春运期间出行了，尤其是身体发烧、身在武汉的人。

过年回家走亲戚篇

1、出门走亲戚，一定佩戴口罩

回到家乡，首先避免与任何有感冒或者类似流感症状的人密切接触。能在家里宅着就避免出门凑热闹。如果必须出门，一定记得要佩戴好口罩。

2、注意食品安全，接触野生或养殖动物要防护

回家过年，提醒亲戚朋友将处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开安置。处理生食和熟食之间要注意洗手清洁。认真清洗水果和蔬菜，正确烹饪食物，应深度加工食用贝类等高风险食品，保证彻底煮熟。

要去生鲜市场采购怎么办？接触动物或者动物产品后，要用清水和肥皂洗手。全程避免触摸眼鼻口。避免与生病的动物和变质的肉接触。避免与市场里的流浪动物接触。

3、请不要吃野味！！！不要拿命去换一时的口舌享受！！！

家里有人发热怎么办？

最新的通告显示，新型冠状病毒存在人传人的证据，并且已有医护人员感染。为了自己和家人的安全，有感冒发烧症状一定要到附近的发热门诊就诊。

1、需要警惕的症状有：

咳嗽，咳痰；发热（体温> 38℃）；日常活动或休息时出现呼吸困难；深呼吸时感到疼痛；心跳加快；感冒或流感好转后，突然病情恶化；寒战。

2、不要硬抗！速去医院就医！

当出现一些不舒服的时候，比如出现咳嗽、发烧症状时，国家卫生健康委员会医政医管局负责人焦雅辉的建议是不要自己先去吃药，也不要上网查，按照网上的建议自己吃药，不去医院，觉得扛两天就可以过去了。

特殊时期，如果出现了这样的症状，一定要及时到医院去寻求医生的正确诊疗帮助。不管是到普通的门诊还是去发热门诊，即便到了普通的门诊，也会有专业的医务人员给量体温，并且把病人引导到发热门诊进行排查。

3、病人家属或接触密集者，自觉去医院进行相关排查。

春节、元宵两节将至，让我们一起努力，健健康康过大年！