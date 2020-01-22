华强北“强攻”美妆一年，难怪这些商家要坚持到节前最后一天

2019年，一股“美妆风”吹进电子第一街——华强北，位于振华路、华发北路的远望、明通两座数码城，悄然转型成为化妆品商城，并开始大力招商。经过这几个月的发展，两座美妆商城已经入驻了不少美妆店铺、化妆品柜台。辐射华南甚至全国范围的“美妆批发新势力”，正在悄然形成。

华强北转型美妆批零中心，曾经一度成为各方媒体喜闻乐见的话题，纷纷“质问”华强北风往哪吹，“敢问”华强北路在何方。早在2019年2月，懂懂笔记就曾在《从iPhone降价、华强北提前“放假”一窥手机店的艰难年关》一文中，提及华强北电子市场萧条的景象，大量商家虽未呈现“转型美妆”的苗头，但也在提前放假的氛围下开始琢磨未来的“前途”。

如今将近一年时间过去，已经陆续转型美妆生意的华强北市场，在年三十前又会是一番什么景象？

No.1部分商家已休息，物流发货仍继续

2020年1月20日，懂懂笔记再次来到华强北。

在多数商城内，商家提前“放假”的场景随处可见，在远望、明通两座化妆品市场内，很多商铺均已大门紧锁，店内堆积着大量库存，商家都已经开始返乡过年了。

偌大的商城内，只剩下零星几家美妆店铺仍在坚持营业。和去年电子市场节前景象略有些不同的是，今年大部分休息的店铺门上都贴着大大的“福”字，在一旁的公告内容中可以看到，不少商家都将于大年初六恢复营业。

“这几天都有陆续回家的了，我做完今天，明天也要回家，晚了怕高速会塞车。”在一大排歇业的商铺内，店主许哥仍在忙碌着。他告诉懂懂笔记，市场内其它商家都是近两天才陆续休息闭店的。当问及，众多商家提前“放假”是否因为生意不好时，许哥笑着说道，“不会不会，今年大家放假不算早了，前两天你没看到，大家发货时都跟打仗一样，做梦都偷笑呢。”

店主许哥是华强北市场转型美妆之后，从东莞一家美妆城搬过来的商户，入驻华强北仅仅半年。他告诉懂懂笔记，除了他这样的“外来雁”，市场内还有大量电子、数码、手机转型美妆的商家。整体上转行美妆的势头还是很明显的。

“听旁边商家说，去年华强北的柜台早早放假，是因为行情不好，但今年美妆的销路的确很不错。”即便年前发货、盘点相当累人，但是能赚到钱了，商家的心里也都是美滋滋的。许哥表示，因为自己是单身，加上这几天还有一批货要发出去，所以比别家晚了三天放假。

今天发完春节前最后一批货后，他也要收拾行囊做好准备，开车回普宁老家过年了，“应该是运气好，也可能是刚好赶上红利期，这边的生意比之前（在东莞）要好多了。”

而在市场的电梯一侧，懂懂笔记看到两位快递员正在“奋力”打包，撕贴胶纸的声音刺耳难又欢快着。一位快递员表示，这几天他都没怎么休息，一直在市场里帮众多商家打包发货。“今天稍微好点儿，起码还有功夫喝口水，前几天出货太多，累死人了。”他指着旁边手推车上堆满的纸箱说道，即便商家都陆续放假了，但手头还是有很多快件等待装车。

另一位快递员透露，几天前高峰时，他们所在的网点抽调了将近十名快递员一同在市场内打包发货，每天晚上都要忙到十一二点，“有钱赚当然是好事啦，感觉今年春节前真的是很忙，我忙到周三（年廿八）才能回家了。”

看来，转型美妆后的华强北市场，商家纷纷提前“休息”并非生意清淡，而是满载着过去一年的“硕果”开开心心返乡过年了。那么，在商家的眼里，究竟是什么样的契机让这些专柜转型美妆后得以顺风顺水？

No.2电商直播助力，带旺华强北美妆

“几天前，这里还有很多人来看货、拿货呢。”

提起过去这半年来的美妆生意，正准备盘点库存回家过年的小佟笑得合不拢嘴。他告诉懂懂笔记，原本感觉美妆生意在华强北可能要试水一年才会有起色，谁知在李佳琦、薇娅等直播网红的推动下，直播带货让美妆生意迅速火爆起来，“尤其是下半年，很多合作都是这期间谈成的。”

小佟所在的爽肤水工厂店，通过和直播网红合作在去年拿到了不少OEM订单。除了贴牌的商品之外，公司自有品牌的爽肤水也颇受电商团队、微商的青睐。“档口对面做口红、眼影那两家店，也是通过电商直播带火的，出货量都很大。”他告诉懂懂笔记，随着美妆电商直播的盛行，很多外地商家都来华强北寻找美妆的货源，而深圳不少普通消费者，也都慕名而来采购化妆用品，“反正在这里做生意不挑客，批发也做，零售也做，不过零售的价格稍微高些。”

小佟透露，这里有不少店面是批零兼营的，批发价格随量而定，即便零售化妆品的价格也比一些实体渠道（同型号产品）要便宜20%~30%。“所以很多女生都爱逛华强北，她们可不是来买手机，而是挑选便宜的化妆品。”

除了美妆以外，华强北美妆市场在近半年的发展中也越来越“多元”。从港货代购，到进口高档食品，基本上都能够在这几家美妆市场内买到。在走访的过程中，懂懂笔记发现在市场里有多家进口零食店，有的还写着专营香港药品药妆。

“那些点很多是和水（货）客合作的，从香港那边采购然后再倒腾到华强北。”小佟表示，其实有许多号称香港代购的微商，实际上都是从华强北拿的水货，号称香港代购深圳发货，没有一点儿违和感。

提及这一话题，他不免有些忧心忡忡，“我倒是很担心华强北刚建立起来的美妆口碑，会让这些代购商家毁掉。”他生气地表示，可能在美妆市场内可能砸华强北口碑的“老鼠屎”，不止是做水货和“伪代购”的。

No.3假代购充斥市场，“三折名品”能忽悠

“半价的（SKII）神仙水见过吗？”

在小佟店面附近的另一家美妆档口里，店主虹姐告诉懂懂笔记，虽然市场内有好几家“港货代购”，但起码卖的还都是正品，然而有些海淘店，卖的却是高仿、假货。

她透露，有两店里卖的高档化妆品、护肤品，零售价只是专柜价格的一半甚至更低。如果是批发，甚至可以低到三折就能拿到所谓“进口SKII神仙水”和“纪梵希散粉”，“平时看货、进货的人还蛮多的，很多都是微商和代购。”

虹姐也认识一些经常来拿货的代购，她得知这些人并不是传统意义上有严谨分销、层级等关系的微商，而是一些平时有正常工作，却利用周围同事、亲友信任感，借出国代购名义从中获利的“假代购”。“平时在朋友圈里发几张图，说什么刚去韩国、日本玩了，要代购的赶紧下单了。”但实际上本人并没有出国，而是来华强北的美妆市场里，采购些低价的“进口高档化妆品”。

看似是不加价帮同事、朋友代购，事实上是将高仿、山寨品卖给人家，而且碍于熟人关系，一般买家也不会质疑产品的真假。即便发现是假货也碍于面子不说，“（名牌护肤品）的拿货价格这么便宜，水货都做不到，有可能是真的吗？”

在虹姐看来，这些销售假冒、高仿进口化妆品和护肤品的不良商家，是在给华强北市场“埋雷”，有的商家能给伪代购提供全套的“境外专柜小票、单据”，有的公开宣称大量收购“神仙水”、“小灯泡””的原厂包装盒和瓶子，几乎是肆无忌惮了。

“现在过年，这几家店都闭店了，如果初六以后有空再进他们店里看看，你能看到桌子边上摆着热敏打印机，那就是专门做海外专柜票据用的。”虹姐表示，近一年来那些做假代购、假海淘的买家确实和一些商家一起大赚特赚，而她能做的就是弄好自己的本分事，“怎么说呢，民不举官不究吧”。

“我曾经加过几个做假代购的好友，看到她们在朋友圈晒图，不是日本就是韩国的，那些出国旅游的图也不知道哪里来的，也没人怀疑她们在卖假货。”虹姐坦言，在华强北转型美妆的近一年时间里，有不少想把品牌做好的商家都在做直播、搞电商、发力分销渠道，让美妆开始成为华强北一面新的旗帜；但同时，一些假冒伪劣商品也混迹其中，让市场里鱼龙混杂，“我们是真的不希望华强北的美妆口碑，被这些做高仿的给毁了。”

私下里，他们不少商家也在交流，希望市场、管理部门能够管管这些销售高仿、假冒进口名牌化妆品的行为，让市场正本清源。

在和一位熟悉华强北美妆市场的行业人士交流时，该人士也表达了深深地忧虑：看似充满活力的华强北美妆市场，也可能隐藏着和手机及电子产品相同的发展困境，那就是不少商家的产品重量不重质，一味通过低价抢占市场，更有一些以假乱真、高仿的山寨货，正在扰乱着市场的正常秩序。“但是监管上确实有难度，除非是真的下大力气、专人专管去查，否则很难抓到痛处。”

或许商家小佟、虹姐所担心的并非杞人忧天，美妆给了华强北“重生”的机会，但这样的机会能否让华强北再次辉煌，很多商家心里也没有一个“踏实”的答案。